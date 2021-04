15 apr 2021 19:44

AI LIMITI DELLA...DOCENZA – LANGONE: “FURONO 12, SU 1.225, I PROFESSORI UNIVERSITARI CHE NEL 1931 SI RIFIUTARONO DI GIURARE FEDELTÀ AL REGIME FASCISTA. QUALCUNO MI DICA QUANTI SONO STATI I PROFESSORI UNIVERSITARI CHE NEL 2021 HANNO RIFIUTATO DI RICEVERE IL VACCINO IN ANTICIPO, PER NON SCAVALCARE VECCHI E MALATI. UNDICI? DIECI? NOVE? ANCOR MENO?..."