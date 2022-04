UNA LINGERIE PIENA DI "EUPHORIA" - L'EX PORNOSTAR E NEO ATTRICE DELLA SERIE TV, CHLOE CHERRY, INGAGGIATA DAL MARCHIO DI BIANCHERIA INTIMA "PARADE", SI E' FATTA FOTOGRAFARE IN TOPLESS PER POI SPARARE UNA CAZZATA QUALSIASI: "HO SEMPRE SENTITO CHE DOVEVAMO CAMBIARE IL MODO IN CUI LE PERSONE GUARDANO I NOSTRI CORPI..."

Dagotraduzione da Pagesix

Chloe Cherry 3

Chloe Cherry sta vivendo un anno importante. Fresca del suo ruolo da protagonista nella serie "Euphoria", l'attrice, modella ed ex porno star è stata in prima fila alla London Fashion Week, ha festeggiato al Coachella e ora ha ottenuto un accordo con il vivace marchio di biancheria intima Parade.

Cherry, 24 anni, è il volto della campagna "New:Cotton" dell'azienda, descritta in un comunicato stampa come «la collezione più sexy e più sostenibile del marchio». Nelle immagini, la bellezza bionda posa in coloratissime t-shirt, canotte, slip e tanga della nuova linea, tutti realizzati in Tencel ecologico e cotone riciclato.

Cherry si mostra persino in topless per uno scatto, modellando mutandine giallo brillante e un ciondolo scintillante dei New York Yankees mentre si copre il petto con il braccio.

Chloe Cherry 2

«Ho sempre sentito che dovevamo cambiare il modo in cui le persone guardano i nostri corpi. Adoro il fatto che i giovani crescano oggi con un marchio come Parade: non c'era niente del genere quando ero più giovane e ha davvero incasinato la testa di molte persone», ha detto la star in una dichiarazione condivisa con Page Six Style.

«Voglio essere parte del cambiamento di quello standard di bellezza», ha aggiunto.

Cherry segue le orme della compagna del cast di "Euphoria" Sydney Sweeney, che ha posato per Parade la scorsa estate, e di Lourdes "Lola" Leon, che ha recitato nelle pubblicità per la collaborazione del marchio con Juicy Couture nel 2020.

