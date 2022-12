16 dic 2022 15:05

UNA LINGUA E' MORTA SOLO SE NON LA CAPISCI - UN DOTTORANDO INDIANO DI 27 ANNI CHE STUDIA ALL'UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE HA RISOLTO UN ENIGMA DEL SANSCRITO, VECCHIO OLTRE 2.500 ANNI - IL PROBLEMA È CONTENUTO NELLA ASTADHYAYI, UNA GRAMMATICA ATTRIBUITA A UN MAESTRO VISSUTO NEL V SECOLO A.C., CHE TRASFORMA LA BASE E IL SUFFISSO DI UNA PAROLA IN ESPRESSIONI GRAMMATICALMENTE CORRETTE - IL 27ENNE HA RISOLTO IL QUESITO DEI CONFLITTI CHE SORGONO IN PRESENZA DI...