7 mar 2022 19:25

LA LINGUA DEI VANDALI E' UNIVERSALE - A SIENA QUALCUNO HA SCRITTO CON UNA VERNICE SPRAY, IN CIRILLICO, "PUTIN E' UNA MERDA" SUL COFANO DI UNA PORSCHE CON UNA TARGA RUSSA - GLI AGENTI SONO GIA' AL LAVORO PER IDENTIFICARE I RESPONSABILI, E ANCHE IL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA, CHE AL MOMENTO NON HA PRESENTATO DENUNCIA...