PER LIZ TRUSS IL TEMPO È GIA' SCADUTO? – DAL CONGRESSO DEI TORY È ARRIVATO UN SECCO ULTIMATUM ALLA PREMIER BRITANNICA DOPO L'AUTO-SPUTTANAMENTO CON LA MARCIA INDIETRO SUL TAGLIO DELLE TASSE AI RICCHI – L'INDICE DI POPOLARITÀ DI TRUSS È A UN MISERO 14%, PEGGIO DI QUALUNQUE PREDECESSORE. E, COSA PEGGIORE, FITCH HA ABBASSTAO L'OUTLOOK DELL'ECONOMIA BRITANNICA DA STABILE A NEGATIVO...

(ANSA) - L'appello lanciato ieri da Liz Truss a conclusione del conferenza annuale Tory di Birmingham a serrare i ranghi nel partito di governo non sembra in grado di far breccia più di tanto fra i contestatori interni, sull'onda della bufera scatenata sui mercati e nella società dalla manovra finanziaria a colpi di tagli di tasse in deficit promossa dalla neo premier nelle settimane scorse e poi in parte rimangiata.

Lo sottolinea oggi la stampa britannica, a cominciare dal Times di Rupert Murdoch, stando al quale gli slogan congressuali evocati dalla premier per rilanciarsi, e la promessa di portare avanti d'ora in poi in modo "responsabile" una strategia di ritorno alla "crescita" economica per portare il Regno Unito fuori "dalla tempesta" della crisi, non bastano certo a convincere le voci critiche.

Il giornale cita l'ultimatum esplicito che arriva anche a nome di altri da un anonimo ex componente del gabinetto di Boris Johnson - primo ministro al quale Truss è succeduta appena un mese fa - secondo cui Liz deve fare "una retromarcia" vera e propria se non vuole esporre il Partito Conservatore alla prospettiva d'essere "spazzato via" alle prossime elezioni politiche: anche di fronte a un Labour non particolarmente attraente in seno alla propria base militante come quello di Keir Starmer.

Mentre persino l'ex ministra della Cultura, Nadine Dorries, pasionaria del johnsonismo schieratasi senza esitazioni con Truss nella recente sfida per il dopo-Boris contro Rishi Sunak, prende ora le distanze dalla neo leader: accusandola di aver fatto "gravi errori" subito dopo il suo arrivo a Downing Street; e di non avere "il mandato popolare" per un programma liberista troppo "radicale".

A peggiorare la situazione c'è poi la decisione di ieri sera dell'agenzia americana Fitch d'abbassare l'outlook dell'economia britannica da stabile a negativo, pur confermando per ora il rating ad 'AA-'. Oltre a un ennesimo sondaggio catastrofico che accredita adesso a Truss una popolarità personale del 14%, peggio di qualunque predecessore recente.

