IL LOCKDOWN E LA PAURA DEL VIRUS VI HANNO STRESSATO? LASCIATE PERDERE LE ISOLE ASSEMBRATE E ANDATE ALLE TERME – LA GUIDA ALLE MIGLIORI D’ITALIA, DA MERANO A QUELLE DI SATURNIA, DOVE L’ACQUA SGORGA ININTERROTTAMENTE DA 3MILA ANNI – CINQUE PISCINE TERMALI, IDROMASSAGGI E SAUNA FINLANDESE, SONO TRA LE PIÙ GRANDI D’EUROPA E…

1 - TERME NATURALI

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

qc terme valle d'aosta 1

Rilassarsi. Prendere del tempo per sé. Passare qualche ora - o giorno - lontani dalla routine. Per una fuga romantica, per rimettersi in forma, per prepararsi al ritorno al lavoro o semplicemente per sentirsi meglio, le terme sono una meta perfetta - e molto amata - per fare qualche giorno di vacanza prima di riprendere i ritmi quotidiani.

pool suite alle terme di merano

Sì perché, con una ampia proposta di trattamenti e servizi, vengono incontro alle esigenze di un pubblico trasversale, che desidera viziarsi un po': fanno bene al fisico, all'umore e riservano tanti lussi, pure inattesi, da godere in piena sicurezza. Ingresso solo su prenotazione, check-in on-line, prenotazione e pagamento di pasti e massaggi tramite smartphone sono alcune delle misure presso Qc Terme - vari i centri in più città - a Pré-Saint-Didier in Valle d'Aosta.

TERME DI SATURNIA

Le piscine all'aperto, nella vallata, con vista sul Monte Bianco, seducono con cascate, idromassaggi a pavimento, idrogetti per tonificare i muscoli, nonché oltre quaranta trattamenti termali, tra vasche sensoriali, musicoterapia, percorso Kneipp e la sorpresa di una stanza del sale per avere la sensazione di «respirare l'aria di mare ma in montagna».

L'ATTRATTIVA

ruscelli dell'orto abano terme

I massaggi sono disponibili pure in versione long per chi vuole coccolarsi più a lungo. Le Terme sono una delle attrattive e dei luoghi simbolo di Merano, in Alto Adige. Rigoroso il protocollo per la sicurezza, che va dalla possibilità di prenotare l'ingresso tramite App fino alle mascherine adatte per l'acqua, senza trascurare il distanziamento, che include la possibilità - normalmente non prevista - di mangiare nel parco termale.

cascata delle terme di saturnia

Moderne negli arredi e nella concezione, le Terme prestano particolare attenzione alla privacy, come elemento fondamentale per il relax. Ecco allora le Pool Suite, per due, massimo tre persone, con bagno turco, peeling, impacco stagionale, idromassaggio e letto ad acqua, tutti con vista sulla sala bagnanti. E, andando verso l'autunno, anche i Fire Place, aree lounge, tra divanetti e candele, per rilassarsi davanti al camino acceso. Molti i trattamenti.

VASCHE

Il Softpack alla stella alpina assicura un'azione nutriente, lenitiva ed emolliente, quello alla mela altoatesina è idratante e anti-age. Ruscelli dell'Orto è uno degli innovativi itinerari termali da provare all'hotel Mioni Pezzato, ad Abano Terme, in Veneto, con getti, bolle e musica subacquea.

terme di saturnia spa & golf resort 1

L'iter è composto da otto vasche di acque termali con vari tipi di idromassaggio e percorsi tonificanti, terapeutici e distensivi, dalla vasca con micro-effervescenza alla camminata controcorrente. Ad aiutare nel rilassamento, la musica. Amache, lettini ad acqua, sedie a dondolo arredano il Rifugio di Quiete. Anche qui, un attento protocollo di sicurezza, con sanificazione costante h24 di tutte le aree comuni.

terme di saturnia spa & golf resort 6

BENESSERE

Rigenerazione è la parola chiave delle Terme di Saturnia, nella Maremma Toscana, che con cinque piscine termali all'aperto, idromassaggi e percorsi vascolari ad acqua calda e fredda, aree relax, nonché sauna finlandese con Argillarium, è tra i più grandi d'Europa.

E vanta una lunga - lunghissima - storia. L'acqua termale, infatti, sgorga ininterrottamente da 3000 anni.

terme fonteverde

Il benessere qui è al centro di una visione articolata, che va dalla spa con trattamenti per la remise en forme fino al gusto, senza trascurare lo sport - palestra, campi da tennis, campo da golf e altro - e il piacere di stare insieme, con massaggi di coppia.

TERME DI SATURNIA

RIDUZIONE

Ad affiancare le terme, l'innovativa e pluripremiata Spa & Beauty Clinic. Il protocollo Saturnia Safe Destination, include la riduzione del 50% del numero delle persone ammesse. Il 3 settembre, inoltre, riaprirà il resort, totalmente rinnovato: più moderno e con un forte dialogo tra interno ed esterno.

Terme con vista e in sicurezza a Fonteverde, a San Casciano dei Bagni, nel senese. Il percorso etrusco, tra sauna, bagno turco e grotta, rigenera organismo e spirito. A conquistare è pure il Centro Fitness con personal trainer. Non può mancare Ischia, celebre sin dall'antichità per le acque termali.

terme di saturnia spa & golf resort 7

Il Grand Hotel Terme di Augusto offre trattamenti che vanno dal massaggio subacqueo riattivante fino alla doccia di Evian tonificante e rilassante. E in programma, un'interessante agenda di attività, dal giro dell'isola in motonave alla visita al parco termale Negombo, con sauna naturale e spiaggia privata. Per distendere corpo e mente.

2 - GROTTE E DISTESE DI VERDE, A STIGLIANO IL VERO PIACERE VANTA ORIGINI ETRUSCHE

Valeria Arnaldi per “il Messaggero”

terme di stigliano

Gli alberi alti, tra querce centenarie, aceri e noccioli. I bambù giganti che conferiscono un aspetto inusitato al panorama. Il volo di aironi e falchi. La possibilità di scorgere volpi, donnole, istrici. E, ovviamente, gli specchi d'acqua, protagonisti della scena di cui moltiplicano immagine e riflessi. Il parco termale, articolato in cinque piscine, un idromassaggio, un percorso trekking interno e molte altre sorprese, è il cuore dell'offerta delle Terme di Stigliano, a Canale Monterano, nella città metropolitana di Roma.

terme di saturnia spa & golf resort 14

Un luogo consacrato al benessere sin dall'antichità. Bagni termali nella zona erano apprezzati già dagli etruschi, che, per godere al meglio di quel dono naturale, fondarono un insediamento poco lontano dai laghetti. I Romani vi eressero poi veri e propri stabilimenti che ebbero il loro periodo di maggior fasto in epoca imperiale.

All'area diedero nome di Aquae Apollinares - poi divenuto Aquae Apollinares Veteres per distinguerla dalle Novae - ed edificarono un santuario ad Apollo a ribadire l'efficacia curativa delle acque.

PURIFICAZIONE

canale monterano

Plinio il Vecchio, nella Naturalis Historia ricorda l'uso che i soldati facevano di queste vasche per purificarsi prima di rientrare a Roma dalle campagne militari e cita la Grotta Sudatoria, che con i suoi vapori migliora respirazione e circolazione. Fin qui la storia. Di secoli. Non è difficile capire cosa abbia attirato gli antichi.

qc terme valle d'aosta 2

Lo scenario era - ed è - suggestivo, quasi fiabesco. Immergersi nelle vasche di tipo salso-iodico-sulfureo delle Terme di Stigliano consente di lasciar correre lo sguardo nel verde, tra gli alberi, per riscoprire profumi, sentori, bellezze della vegetazione. E ritmi naturali. Le differenti temperature delle acque permettono a ognuno di trovare il toccasana che cerca e costruirsi un relax su misura.

terme di stigliano parco

Nella Grotta, inoltre, si può ascoltare anche la musica della fonte, sentendo i suoni dell'acqua che sgorga. Tutto naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento dell'emergenza sanitaria, tra ingressi contingentati alle piscine e trattamenti da prenotare in anticipo.

IL SALOTTINO

Ciò non riduce fascino e piaceri della struttura. Tra le sorprese della zona, un boschetto spontaneo di bambù, esteso per circa 500 metri quadri, con canne alte dieci metri, che si fanno cornice di uno speciale salottino verde per alcuni massaggi. Alle vasche, infatti, si aggiunge una ricca offerta di trattamenti, alcuni anche per coppie.

qc terme valle d'aosta

Il Bambù massage, decontratturante e drenante, viene effettuato alternando alla pressione manuale l'uso di canne di bambù. Il massaggio sensoriale, che si tiene nel boschetto, studiato per due, alla magia del tocco esperto unisce quella dei rumori della natura e dei suoi odori. Un modo diverso per andare alla riscoperta del proprio equilibrio interiore e, magari, di coppia.

terme di saturnia spa & golf resort 16

L'hawaiano Lomi Lomi, invece, è uno dei massaggi più antichi: i movimenti sono concepiti quasi come una danza, i gesti ricreano l'effetto di onde che morbide, avvolgono il corpo, donando una profonda sensazione di rilassamento, ma anche nuove energie. Tra le proposte, pure il trattamento ayurvedico, indiano, per rigenerare fisico e mente. Non mancano lo shiatsu e il massaggio con le pietre calde. L'imperativo è distendere i muscoli, ridurre lo stress e le tensioni, ritrovare la propria armonia interiore e con l'ambiente. Nella Spa, da provare il Percorso Romano, con tepidarium e calidarium, nonché poi sauna finlandese, un passaggio attraverso vasche a differente temperatura, per arrivare poi a un'area relax con cromoterapia, e andare ancora oltre, tra vasca termale e idromassaggio drenante. Ogni occasione - possono bastare anche poche ore - è buona per regalarsi una pausa.

terme di stigliano 3 massimo caputi 2 terme merano 1 TERME DI SATURNIA terme di saturnia spa & golf resort 2 terme di saturnia spa & golf resort 3 terme di saturnia spa & golf resort 5 terme di saturnia spa & golf resort 15 terme di saturnia spa & golf resort 4 TERME DI SATURNIA Terme di Saturnia Terme di Saturnia TERME DI SATURNIA Terme di Saturnia TERME DI SATURNIA TERME DI SATURNIA - LA MAPPA terme di saturnia spa & golf resort 10 terme di saturnia spa & golf resort 12 terme di saturnia terme di saturnia Terme di Saturnia terme di saturnia massimo caputi 1 terme di saturnia spa & golf resort 13 terme di saturnia spa & golf resort 8 terme di saturnia spa & golf resort 11 terme di saturnia terme di saturnia spa & golf resort 17 terme merano terme di saturnia spa & golf resort 9 ruscelli dell'orto abano terme 1 antiche terme romane a stigliano POMPEI - TERME CENTRALI terme di stigliano 1