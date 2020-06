IL LOCKDOWN UCCIDE PIÙ DEL VIRUS? – SECONDO IL PROFESSOR PHILIP THOMAS DELL’UNIVERSITÀ DI BRISTOL LA POVERTÀ E LA DEPRESSIONE FARANNO PIÙ MORTI DEL COVID! – NEL REGNO UNITO CON UN BLOCCO INTERMITTENTE NELL’ARCO DI CINQUE ANNI POTREBBERO MORIRE 150MILA PERSONE. MA CI SAREBBERO 675MILA VITTIME PER I DANNI COLLATERALI. PIÙ DI TUTTI I CADUTI BRITANNICI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE E PIÙ DEI DECESSI CHE CI SAREBBERO STATI TENENDO TUTTO APERTO...

Perché il lockdown potrebbe costare più vite umane di quante ne faccia risparmiare

Articolo di “The Telegraph”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

PHILIP THOMAS - UNIVERSITA' DI BRISTOL

Il 25 marzo, appena un giorno dopo la chiusura della Gran Bretagna, l'economista professor Philip Thomas, dell'Università di Bristol, ha fatto una triste previsione, scrive The Telegraph. Se il Paese restasse in isolamento per più di due mesi, avvertì, le vite salvate sarebbero cancellate da quelle perse a causa dell'impatto dell'inevitabile recessione.

IL LOCKDOWN UCCIDE PIU' DEL VIRUS - ARTICOLO DEL TELEGRAPH

La Gran Bretagna ha passato quella linea temporale più di due settimane fa, ma le restrizioni rimangono in gran parte in vigore e c'è un crescente allarme tra gli economisti che la cura è diventata molto più letale della malattia.

Il Prof. Thomas stima ora che 150.000 persone potrebbero morire di Covid-19 nell'arco di cinque anni nelle condizioni di blocco intermittente necessarie per mantenere i tassi di infezione, o il numero di riproduzione 'R', al di sotto di uno se non si trova un vaccino. Ma egli prevede che 675.000 persone potrebbero morire per i danni collaterali - molto di più dei 577.000 decessi previsti dall'Imperial College di Londra se il coronavirus fosse stato permesso di circolare tra la popolazione senza controllo. Più, infatti, di tutte le vite britanniche perse nella seconda guerra mondiale.

"L'economia di una nazione e la sua salute sono così fortemente legate che a un certo punto diventano inseparabili", ha detto il Prof. Thomas quando ha pubblicato i nuovi dati il mese scorso. "La povertà uccide tanto quanto il coronavirus". Gli scienziati sono così preoccupati per i costi catastrofici dell'isolamento che il Consiglio di ricerca economica e sociale (ESRC) ha commissionato una ricerca per determinare se l'impatto della recessione sarà molto più dannoso per la salute della nazione rispetto alla pandemia stessa.

Probabilmente, tale ricerca avrebbe dovuto essere effettuata mesi fa. Il governo è stato ampiamente criticato per non essere riuscito a coinvolgere tempestivamente gli economisti. Quando il Paese è andato in isolamento, non c'era stato alcun modello degli effetti a lungo termine sulla salute e sulla società della chiusura di un'intera economia. Parlando al Comitato di selezione per la scienza e la tecnologia, venerdì, l'eminente economista James Poterba, professore di economia al Massachusetts Institute of Technology (MIT), ha detto: "C'è stata troppo poca interazione tra gli epidemiologi e la comunità economica.

"Questa è una situazione in cui l'economia è assolutamente essenziale per formare la progettazione delle politiche". Lo scienziato sociale è in grado di individuare le cose che potrebbero non essere all'ordine del giorno per le persone che sono state formate come medici". Carol Propper, professoressa di economia all'Imperial College di Londra, ha recentemente pubblicato un articolo che suggerisce che un'imminente recessione porterà a un significativo aumento delle malattie croniche.

Durante la parte più intensa della crisi finanziaria del 2008 nel Regno Unito, c'è stato un calo dell'occupazione di circa il cinque per cento. Un calo analogo nel prossimo anno vedrebbe un aumento tra il sette e il dieci per cento delle malattie croniche nelle persone in età lavorativa. Ciò si traduce in circa 900.000 persone in più con patologie come l'asma, la depressione e i problemi cardiaci, secondo le previsioni dell'Imperial college. Parlando al comitato di selezione, la Prof Propper, anche presidente della Royal Economic Society, ha detto che i bambini saranno particolarmente colpiti.

"Questo è un problema complesso in cui abbiamo uno shock sanitario che ha portato a uno shock economico", ha detto. "La nostra ricerca indica che un calo dell'uno per cento dell'occupazione equivale a un aumento del due per cento della prevalenza di malattie croniche". "Diverse recessioni in passato hanno colpito i giovani, in particolare i bambini.

Queste recessioni allungano una lunga ombra sulla loro vita, e i bambini nati in recessione possono vivere una durata di vita considerevolmente più breve rispetto ai bambini non nati in quei periodi".

Finora, la nostra comprensione di come le recessioni influenzino la salute si è basata sul crollo finanziario del 2008. Ma le ricadute economiche del coronavirus saranno probabilmente molto peggiori. Durante la crisi finanziaria, il PIL nel Regno Unito ha subito una contrazione del 6,4% pro capite in due anni. Ma solo a marzo, la Gran Bretagna ha registrato un calo del 5,8 per cento, mentre l'Office of Budget Responsibility (OBR) ha previsto un calo senza precedenti del 35 per cento. Ciò significa che i costi sanitari della pandemia potrebbero essere cinque volte peggiori di quelli del 2008.

Gli esperti prevedono aumenti particolarmente consistenti della depressione e dell'ansia, e le recessioni tendono a portare a un aumento dei suicidi. Tra il 2008 e il 2010, in Inghilterra e nel Galles ci sono stati 846 suicidi maschili in più e 155 suicidi femminili in più rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato prima del 2008. L'Irlanda ha registrato altri 476 decessi. Cancer Research UK ha avvertito che la crisi potrebbe significare altri 18.000 decessi per cancro solo quest'anno, dato che le segnalazioni urgenti in Inghilterra sono diminuite del 62 per cento, mentre i trattamenti chemioterapici sono stati eseguiti solo al 70 per cento dei livelli normali.

Dall'inizio di marzo ci sono stati quasi 13.000 decessi inspiegabili in eccesso, che probabilmente sono dovuti a persone non in grado di accedere all'assistenza sanitaria, o a pazienti affetti da demenza che hanno perso la routine e l'accesso ai propri cari. Una lunga e devastante recessione è anche probabile che porti all'austerità, che impedirà alla Gran Bretagna di dedicare altrettante risorse ai servizi sanitari, portando a un generale declino dell'aspettativa di vita.

Dopo il crollo finanziario del 2008, l'aumento dell'aspettativa di vita in Gran Bretagna si è arrestato per la prima volta in 30 anni. Alcuni scienziati stimano addirittura che potrebbe aver fatto scendere la speranza di vita di sette settimane in media. Il prezzo di rimanere in lockdown sta semplicemente diventando troppo alto. Come ha concluso recentemente il Prof. Thomas: "Un crollo economico globale potrebbe essere una minaccia molto più significativa per la vita umana. A un certo punto dovremo mettere in pericolo delle vite nel presente per salvarle in futuro".

