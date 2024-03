IL LOGORIO DELLA VITA QUOTIDIANA STA UCCIDENDO IL SESSO CON IL PARTNER? RILASSATEVI E LEGGETE COME ACCENDERE LA PASSIONE IN POCHISSIMO TEMPO SENZA AVERE L’ANSIA DI DOVERSI IMPEGNARE IN UNA TROMBATA SENZA FINE. DAI MESSAGGINI HOT PRIMA DI INCONTRARSI, AL POMPINO SULLA PORTA D’INGRESSO DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO FINO ALLE FRASI SPINTE – GUARDATE FILM PORNO INSIEME, STIMOLATE NUOVI PUNTI HOT E NON DIMENTICATE DI...

DAGONEWS

sesso 1

Siamo onesti: tutti noi attraversiamo momenti difficili in cui diventa impossibile anche fare sesso. Che tu sia troppo impegnato, che tu sia esausto o che tu stia attraversando un momento di noia, a volte il sesso sembra solo un'altra cosa di routine nella lista di cose da fare. Tracey Cox rivela alcuni consigli su come accendere il desiderio velocemente e come arrivare a godere in poco tempo.

sesso

Entra nello spirito

1.Cuocere a fuoco lento. Entra nel mood prima ancora di essere fisicamente insieme. Più siete eccitati prima di iniziare a toccarvi e più velocemente raggiungere l’orgasmo. Il tutto richiede poco sforzo. Basta inviare un messaggio in cui esprimi i tuoi desideri. O spingiti oltre inviando una foto sexy, ma senza essere troppo esplicito.

Questo accedere i desideri. Basterà toccarvi per essere pronti.

sex addiction

2. Toccalo in pubblico. Se sei fuori a cena, scegli un ristorante con tovaglie lunghe e prova a toccarlo sotto il tavolo, preferibilmente mentre il cameriere prende le ordinazioni.

3. Bacialo in modo sexy mentre torni a casa. Fermati per strada e dai un bacio veloce, sexy, con la lingua. Oppure fallo sull'autobus, in metropolitana o in taxi. Non deve essere un bacio lungo, basta che sia coinvolgente.

4. Indossa dei tacchi. Togliti le mutandine, sostituisci il reggiseno con un push-up, indossa dei tacchi e il lavoro è fatto! Ci vuole uno sforzo minimo per mettere i tacchi prima di fare sesso, ma sembrerà che tu abbia fatto un vero sforzo.

rough sex 8

5. Non chiedere di fare e sesso, prenditi quello che vuoi e basta. Salta le sottigliezze, afferralo non appena entra, apri la cerniera, mettilo a nudo, quindi fagli un pompino. Ci vorranno appena tre minuti.

6. Guarda porno con lui. I cervelli degli uomini sono allenati all'orgasmo guardando velocemente il porno. Poiché molte donne si sentono minacciate, è ancora più eccitante vederlo con lui. Alcune donne presumono erroneamente che se lui guarda porno significa che desidera la donna che sta guardando.

SEX

Sbagliato: ricerche recenti mostrano che per la maggior parte degli uomini il porno è semplicemente intrattenimento. Di solito è l'atto che lo interessa, non la persona.

7. Gemiti. Gemere è qualcosa che scompare nelle relazioni a lungo termine. Associamo i gemiti al sesso sensuale ed erotico: sentirli provenire dalla persona con cui si sta insieme da tempo ci fa pensare che ci trovano ancora sexy.

8. Usa frasi spinte. Non hai bisogno di essere volgare. Basta dire: "Sembri così sexy quando lo fai" o "La tua lingua è fantastica".

cunnilingus

Stimolazione

9. Utilizza la stimolazione in più punti. Se stai facendo sesso orale, allungati e gioca con i suoi capezzoli. Mordigli il collo mentre gli fai una sega. Afferra le sue natiche con forza durante il rapporto. Gioca con i suoi testicoli. Introduci la stimolazione di un nuovi hotspot.

10. Toccati. Gioca con il tuo seno, dai dei colpettii tra le gambe. Metti le sue dita in bocca e succhiale. Manteni il contatto visivo. Sì, è porno, ma è proprio questo il punto.

consigli per il sesso

11. Usa un gel. Sono progettati per accendere i sensi; sono infusi con ingredienti che creano una sensazione di formicolio attorno al clitoride, alle labbra o al pene. Anche i gel e i lubrificanti per l'eccitazione al CBD sono popolari.

12. Mettiti in posizione! Scegli una posizione per il rapporto che consenta una penetrazione profonda e una spinta rapida: è probabile che entrambi raggiungiate l'orgasmo più velocemente. Ci sono prove sul fatto che gli uomini raggiungano l'orgasmo più velocemente quando fanno sesso alla pecorina.

SESSO

13. Lascia che ti guardi. Gli uomini sono dei guardoni per natura, quindi scegli posizioni in cui possa vedere il tuo seno rimbalzare su e giù; spalanca le gambe.

14. Vai! più duro, più veloce. Se stai avendo un rapporto, solleva i fianchi per incontrare i suoi, spingiti contro il suo bacino, chiedigli di andare più veloce, più profondo, più forte.

sesso 2

15. Aggiungi un dito. Se è sull'orlo dell'orgasmo ma sembra bloccato, aggiungi un po' di stimolazione anale. Applica un po' di lubrificante e usa il mignolo per giocare intorno all'ingresso dell'ano o inseriscilo completamente. Non solo coinvolge diverse terminazioni nervose, ma è l'elemento proibito che lo spingerà oltre il limite.

16. Non ti piacciono i giochi anali? Prova a fare pressione sul suo perineo (la parte senza peli tra lo scroto e l'ano). A seconda della posizione in cui ti trovi, premi saldamente l'area con il pollice o tieni la mano a forma di "L" e spingi con decisione tra le sue gambe. Questo massaggia indirettamente la prostata.

sesso 3

17. Usa uno 'stroker'. Se senti di non essere brava a fargli una sega, usa gli "Stroker". Solitamente realizzati in silicone morbido, fallo scivolare su un pene eretto (e lubrificato), prendi una presa salda e muovilo su e giù lungo l'asta. Sono economici ma è uno dei giocattoli sessuali maschili più popolari sul mercato per una buona ragione.

18. Usa un vibratore su di te. Le donne hanno finto l’orgasmo per secoli. Invece di privartene, conceditene uno vero porgendogli il tuo vibratore e lasciando che ti porti all'orgasmo.

19. Sdraiati e guarda. Vuoi godere senza sforzo? Digli che ti fa impazzire vederlo mentre si dà piacere, poi rilassati e lascia che sia lui a fare tutto il lavoro.

sesso 7 sesso di coppia