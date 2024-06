23 giu 2024 12:48

LOLLO E LE BRACCIA STRAPPATE DALL’AGRICOLTURA – PADELLARO INFILZA IL COGNATO D’ITALIA SUL CASO DEL BRACCIANTE SATNAM SINGH, MORTO DOPO AVER PERSO UN BRACCIO NEI CAMPI E ABBANDONATO PER STRADA DAI DATORI DI LAVORO: “BENE HA FATTO IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA AD AFFERMARE CHE NON BISOGNA, PER QUALCHE POMODORO MARCIO, ‘CRIMINALIZZARE TUTTE LE IMPRESE AGRICOLE’ E MENO CHE MAI ACCUSARE LA PATRIOTTICA ‘FILIERA’. È NORMALE CHE IN UN SISTEMA CHE OCCUPA MILIONI DI PERSONE, DUE O TRECENTOMILA DI QUESTE SIANO PAGATE, IN NERO, FINO AI QUATTRO EURO L’ORA…”