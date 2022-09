LOLLO NON MOLLO! – DOPO L'OPERAZIONE PER LA FRATTURA AL FEMORE GINA LOLLOBRIGIDA STA BENE. MA, ANCHE CON LEI RICOVERATA, NON SI È ARRESTATA LA FAIDA TRA MIRKO E DIMITRI SKOFIC, FIGLIO E NIPOTE DELL'ATTRICE, E ANDREA PIAZZOLLA, FACTOTUM DELLA 95ENNE E IMPUTATO PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE – PER SAPERE IN QUALE CLINICA SI TROVASSE LA LOLLO, I SKOFIC HANNO FATTO SCRIVERE DAL LORO AVVOCATO...

Francesco Fredella per www.iltempo.it

gina lollobrigida andrea piazzolla

Gina Lollobrigida sta bene, tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è stata operata. Intanto, spunta un retroscena abbastanza raccapricciante che - in esclusiva - siamo in grado di raccontarvi: l'avvocato di Mirko e Dimitri Skofic (figlio e nipote dell'attrice) avrebbe inviato una lettera al legale Andrea Piazzolla (factotum della Lollo e imputato nel processo a suo carico per circonvenzione di incapace) per chiedere dove si trova Gina, chi l'ha operata e l'orario delle visite previsto dalla clinica.

Si tratta di un'indiscrezione che giunge alle nostre orecchie subito dopo l'intervento a cui si è sottoposta l'attrice. Intanto, Piazzolla - denunciato proprio da Mirko Skofic, che lo accusa di aver dilapidato il patrimonio di Gina - avrebbe inviato un messaggio a Dimitri per informarlo sulle condizioni di sua nonna. Ma non ci sarebbero state risposte fino ad ora. Come mai? Messaggio letto e non visualizzato? Potrebbe trattarsi, però di una casualità.

MILKO SKOFIC GINA LOLLOBRIGIDA

In ogni caso sembra essere di fronte all'ennesimo scontro in famiglia che stavolta si non si consuma in tribunale, ma attraverso le Pec degli avvocati. Da una parte ci sono Gina e Andrea Piazzolla - ci dicono che non l'abbia mollata un attimo dopo l'incidente domestico - dall'altra Mirko e Dimitri Skofic.

Padre e figlio preferirebbero, a quanto pare, percorrere la strada della formalità senza rivolgere parola a Piazzolla, che in tribunale dovrà rispondere delle accuse a suo carico nel corso del processo che si sta svolgendo nella Capitale. Gina per fortuna sta meglio, l'intervento al femore è andato bene. Presto tornerà a casa. Ma sullo sfondo di tutta questa vicenda pare che ci siano ancora profonde tensioni.

GINA LOLLOBRIGIDA ANTONINO INGROIA GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic GINA LOLLOBRIGIDA COL FIGLIO Andrea Milko Skofic gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 1 gina lollobrigida e andre piazzolla a live non e' la d'urso 2 gina lollobrigida 1