31 mar 2020 17:59

IN LOMBARDIA CALA ANCORA LA CRESCITA DI CONTAGI DA CORONAVIRUS – OGGI L’AUMENTO È DI 1047 (IERI 1154) – PER LA PRIMA VOLTA SCENDONO I PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA, I RICOVERI AUMENTANO DI 68 UNITÀ – IL COMUNE PIÙ COLPITO È MILANO CON 235 NUOVI CASI, SEGUONO BRESCIA E BERGAMO – VIDEO: PER PRESENTARE IL NUOVO OSPEDALE IN FIERA LA REGIONE HA CONVOCATO UN’AFFOLLATISSIMA CONFERENZA STAMPA