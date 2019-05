SBRIGATEVI PRIMA CHE LA SBRIGOLI VI FREGHI LE FOTO E VI FACCIA INNAMORARE DI MARK CALTAGIRONE - FLORA PELLINO SCRIVE A DAGOSPIA: ''GRAZIE PER AVER SVELATO IL FURTO DELLE MIE FOTO''. GIÀ, PERCHÉ LE IMMAGINI DELLA STAR DI INSTAGRAM SONO STATE USATE PER CREARE IL FINTO PROFILO 'SILVIA SBRIGOLI'. IO NON CONOSCO NESSUNO DEI PROTAGONISTI DELLA VICENDA'', CIOÈ ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO, CHE PRIMA DI ''FIDANZARLO'' CON LA PRATI AVEVANO USATO IL FINTO CALTAGIRONE PER SEDURRE UNA DEPUTATA CALABRESE (E NON SOLO)