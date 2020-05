IN LOMBARDIA OGGI NON È STATO SEGNALATO NESSUN DECESSO PER CORONAVIRUS – IL BOLLETTINO REGIONALE, IN ATTESA DELLA CONFERMA DEI DATI CHE SPESSO SUBISCONO RITARDI – I CASI ATTUALMENTE POSITIVI SONO 25.614 (-16 RISPETTO A IERI), I RICOVERI 4017 – I NUMERI PER PROVINCIA: BERGAMO, MILANO E BRESCIA ANCORA LE PIÙ COLPITE

Da www.corriere.it

coronavirus lombardia

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, sono risultate positive al Sars-CoV-19 87.110 persone (+285 rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 86.825 e l’aumento sul giorno precedente era stato di +441). I dati sono stati forniti dalla Regione Lombardia. Di queste, sono decedute 15.840 persone (dato, questo, fermo a sabato, quando i decessi erano stati 56 in più rispetto a venerdì). I ricoveri in ospedale sono 4.017 rispetto ai 4.026 di ieri (-9), quelli in terapia intensiva 197 (-2), mentre il totale dei guariti è di 45.656 (+301, ieri erano stati +688). I casi attualmente positivi in Lombardia sono 25.614 (-16 rispetto a ieri, quando erano 25.630). I tamponi sono stati 11.457, contro i 17.191 di ieri; il totale dei tamponi sale a 670.241. Il rapporto fra tamponi effettuati e numero di positivi trovati è 2,5% (ieri era 2,6%).

coronavirus lombardia

Nessun decesso segnalato

conferenza stampa inaugurazione ospedale fiera milano 3

Era già successo, in passato, che ci fossero ritardi o discrepanze nei flussi delle comunicazioni sui dati relativi alla diffusione dell’epidemia, solo che oggi a fare effetto è la cifra tonda: zero morti segnalati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Cosa è successo? Dal Pirellone stanno facendo verifiche. Ogni giorno i dati dei decessi arrivano inseriti su due flussi diversi. Una sorta di doppio filtro. Quello ospedaliero, che ha comunicato i numeri aggiornati di terapie intensive, ricoveri e alla voce decessi ha segnato 0. Di solito negli ospedali uno che muore viene sempre segnalato. Poi c’è la rete che arriva da Comuni e uffici delle anagrafe territoriali è anche quello dà zero. Già successo su questo fronte si registrasse qualche ritardo in particolare nei weekend. Ma stavolta entrambi hanno comunicato zero nella stessa casella. Presto però per poter dire sia la prima giornata senza decessi nella Regione che è stata più colpita.

coronavirus lombardia

IL VIRUS E' ARRIVATO IN LOMBARDIA A GENNAIO - IL GRAFICO

Questi nel dettaglio i dati. In provincia di Milano i casi sono passati a 22.680 (+64, la crescita ieri era stata +88). Seguono Brescia 14.476 (+59), Bergamo 12.906 (+72) , Cremona 6.391 (+8), Monza 5.439 (+18). Milano città registra 9.597 casi (+32), ieri l’aumento era stato +40.

Qui lo strumento che consente di controllare il numero di casi positivi Comune per Comune, qui il bollettino nazionale. Questa è la mappa del contagio in Italia, qui il grafico aggiornato dei casi nel mondo. Qui lo speciale del Corriere in cui infettivologi e esperti spiegano la pandemia.

Provincia per Provincia

MEDICI SI PROTEGGONO CON I SACCHI DELLA SPAZZATURA IN LOMBARDIA

Qui sotto la mappa dei casi divisi per Provincia

Bergamo 12.906 (+72)

Brescia 14.476 (+59)

Como 3.757 (+10)

Cremona 6.391 (+8)

Lecco 2.720 (+3)

Lodi 3.403 (+3)

Monza e Brianza 5.439 (+18)

Milano 22.680 (+64)

Mantova 3.320 (+6)

Pavia 5.202 (+18)

Sondrio 1.416 (+2)

Varese 3.506 (+16)