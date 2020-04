IN LOMBARDIA ORA È OBBLIGATORIO USCIRE CON LA MASCHERINA MA IN FARMACIA SONO QUASI INTROVABILI - E QUELLI CHE LE HANNO LE VENDONO FINO A 18,5 EURO AL PEZZO - IN UNA FARMACIA SU CINQUE SI TROVANO INVECE SOLTANTO MASCHERINE CHIRURGICHE, OVVERO QUELLE UTILIZZATE DAI SANITARI DURANTE LE OPERAZIONI…

Luca De Vito per “la Repubblica”

mascherine

La caccia alle mascherine, a Milano, è partita. Abbiamo contattato 61 farmacie cittadine per verificare se si trovano in vendita al pubblico e di quali tipologie: nel 41 % dei casi (25 farmacie) le scorte erano esaurite e anche quando le abbiamo trovate soltanto in 14 erano in vendita le Ffp2 che garantiscono un livello di protezione un po' più elevato. Le Ffp3, le mascherine con il filtraggio massimo, non le ha nessuno e soltanto in una ci hanno detto che forse sarebbero arrivate settimana prossima.

mascherine esaurite

Andando a controllare invece i rivenditori che hanno qualche scorta, in pochi sono in grado di fornire un buon prodotto. Anzi. In sei casi abbiamo trovato soltanto quelle a "fascetta" che non possono neanche essere definite chirurgiche: si tratta dello stesso tipo di quelle che la Protezione Civile aveva mandato in Lombardia scatenando l' ira dell' assessore al welfare Giulio Gallera che le aveva definite "carta igienica". Vengono vendute solitamente in confezioni da quattordici e si trovano a cifre tra i 35 e i 75 centesimi l' una. Qualcuno le vende a 1,5 euro al pezzo.

MASCHERINA CHIRURGICA

In una farmacia su cinque si trovano invece soltanto mascherine chirurgiche, ovvero quelle utilizzate dai sanitari durante le operazioni. La loro utilità contro i contagi da Covid- 19 è dubbia, secondo gli esperti potrebbero al massimo limitare un poco la contagiosità di chi ha il virus. I prezzi: in sei diverse farmacie variano dai 4 ai 9,9 euro per i modelli lavabili e riutilizzabili fino a venti volte.

MASCHERINA FFP1 O ANTIPOLVERE

Ci sono poi quelle usa e getta, il cui prezzo varia da 1,5 a 3 euro ciascuna. Le Ffp2 invece si trovano soltanto nel 23% delle farmacie e finiscono in fretta: «le abbiamo ma si sbrighi a passare perché vanno via a botte di dieci» dice la farmacista di viale Monte Santo 12. In questo caso il prezzo medio si aggira intorno agli undici euro, ma ci sono punte anche di 18,5 euro per una sola mascherina (le più economiche costano 5 euro).

MASCHERINA FFP2 E FFP3

Molte delle farmacie si accordano con i clienti che le prenotano e le vanno a ritirare. Soltanto 5 farmacie infine davano la possibilità di scelta tra le chirurgiche e le Ffp2. Molti dicono di riprovare la prossima settimana, in pochi hanno la certezza dei rifornimenti. Ci dice il farmacista di via Farini 5: «Di promesse ne riceviamo tante, ma poi non arrivano mai».

MASCHERINA A VALVOLA