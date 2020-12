LONDON COVID – FERMI TUTTI: C’È UNA “NUOVA VARIANTE” DEL CORONAVIRUS CHE SI PROPAGA MOLTO PIÙ VELOCEMENTE DELLA PRIMA. È QUELLO CHE SOSTENGONO LE AUTORITÀ BRITANNICHE DI FRONTE ALLA CRESCITA SENZA CONTROLLO DEI CONTAGI: E INFATTI LA CAPITALE INGLESE DA MERCOLEDÌ TORNA IN LOCKDOWN - PUB, BAR E RISTORANTI DOVRANNO RIABBASSARE LA SARACINESCA, MA IL CENONE (PER ORA) È SALVO: NEI CINQUE GIORNI A CAVALLO DI NATALE SARÀ CONSENTITO INCONTRARE IN CASA ALTRI DUE NUCLEI FAMILIARI

Luigi Ippolito per www.corriere.it

matt hancock

Londra richiude da mercoledì. Ad appena due settimane dalla fine del lockdown nazionale, la capitale britannica tornerà al livello più alto di restrizioni, nel tentativo di fermare una crescita dei contagi ormai fuori controllo: dovuta, secondo le autorità, a una «nuova variante» del virus che è stata individuata dagli scienziati e che si propaga molto più velocemente di prima.

La «nuova variante» del Covid-19

coronavirus contagi a londra

Il ministro della Salute britannico Matt Hancock ha spiegato alla Camera dei Comuni che questa nuova variante starebbe causando una diffusione più rapida del virus nel sud-est dell’Inghilterra rispetto al resto del Paese.

coronavirus contagi a londra

Hancock ha poi aggiunto che non ci sia al momento «niente che suggerisca» che questa variante possa indurre sintomi più severi, o che non risponderà ai vaccini prossimi ad essere somministrati al pubblico. Michael J. Ryan, direttore del Programma Emergenze dell’OMS, ha precisato che l’Orgnizzazione è già a conoscenza della variante. Secondo l’Oms, è «comune» che si registrino simili mutazioni e per ora «non ci sono evidenze» che questa nuova variante si comporti in modo diverso.

boris johnson

Il lockdown: bar, pub e ristoranti chiusi

Il nuovo semi-lockdown implica che pub, ristoranti e bar dovranno riabbassare la saracinesca, fatta eccezione per il servizio di takeaway; allo stesso modo chiuderanno cinema e teatri, mentre i negozi restano aperti; ma sarà vietato entrare e uscire dalla città, dunque non si potrà venire da fuori per il tradizionale shopping natalizio.

Per l’economia di Londra è un colpo devastante: centinaia di migliaia di posti di lavoro potrebbero saltare, soprattutto in quei settori, dall’ospitalità alle arti, che più avevano sofferto a causa dei lockdown e che non erano mai riusciti a riprendersi. Infatti fino all’ultimo ci sono state resistenze da parte del business e dei deputati locali: ma il governo è stato inflessibile, nel momento in cui i contagi nella capitale si stavano espandendo più velocemente che in qualsiasi altra parte del Paese.

zone verdi rosse e arancioni regno unito

Le eccezioni per Natale

Dunque Londra da mercoledì passa al livello 3 di restrizioni, il più alto; era già al livello 2, che prevede di il divieto di incontrare persone al di fuori del proprio nucleo familiare, se non all’aperto (al livello 1 non c’è quasi nessuno, tranne la Cornovaglia e l’isola di Wight). Questo semi-lockdown durerà per almeno due settimane, anche se nei cinque giorni a cavallo di Natale sarà consentito incontrare in casa altri due nuclei familiari (una norma salva-cenone).

rapporto tamponi positivi a londra ricoveri coronavirus londra lockdown a londra 12 lockdown a londra parchi affollati a londra nonostante il lockdown 2 gente in giro a windsor nonostante il lockdown coronavirus lockdown a londra parchi affollati a londra nonostante il lockdown 5 parchi affollati a londra nonostante il lockdown 6 lockdown a londra 15 covent garden deserto gente a spasso a manchester lockdown a londra. parchi affollati a londra nonostante il lockdown1 lockdown a londra lockdown a londra 13 lockdown a londra 21 parchi affollati a londra nonostante il lockdown metro chiusa a oxford street gente a spasso a manchester nonostante il lockdown gente in giro a windsor nonostante il lockdown lockdown a londra oxford circus lockdown a londra 1 coronavirus londra morti coronavirus londra