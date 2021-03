IL LOOK SI PESA A “GRAMMY” – SPACCHI VERTIGINOSI, COSCE AL VENTO E ZINNE IN VISTA: BENTORNATE PERVESTITE! MEGAN THEE STALLION CON UN FIOCCO ESAGERATO SULLE CHIAPPE E UNO STRAPPO INGUINALE - BEYONCÉ IN MINIDRESS DI PELLE E MEGA GUANTONI OSCENI, TAYLOR SWIFT IN VERSIONE FATINA HA ROTTO LE BALLE - DUA LIPA SEXY IN MUTANDE E' AVVOLTA IN RETE DI CRISTALLI - BILLIE EILISH SEMPRE UGUALE A SE STESSA – LA PIÙ PERCULATA È NOAH CYRUS CON UN VESTITO BIANCO CHE... - VIDEO

Giulia Mattioli per "d.repubblica.it"

beyonce e megan thee stallion 1

Come tutti gli eventi di questo ultimo anno, anche la cerimonia di consegna dei Grammy Awards 2021, gli 'Oscar' della musica, si è svolta in una versione 'sottotono', ma non per questo meno glamour. Le artiste femminili, grandi protagoniste della kermesse in quanto assolute vincitrici nelle principali categorie, hanno sfoggiato i loro outfit da sogno sul palcoscenico (di fronte a una platea senza pubblico) e nelle esibizioni in parte pre-registrate.

Dolce&Gabbana ha firmato il look personalizzato per Megan Thee Stallion, vincitrice di tre Grammy. Un abito arancione senza spalline, caratterizzato da un audace spacco alla coscia e un teatrale fiocco oversize. L'artista ha completato il look coordinando i tacchi Dolce & Gabbana con accenti di cristallo.

Regina della serata, Beyoncé ha infranto il record dei 28 Grammy (prima di lei, solo la violinista Alison Krauss ne aveva ottenuti 27). Il suo outfit è stato un minidress in pelle firmato Schiaparelli Haute Couture, che le lasciava le spalle nude, mentre i lunghi guanti neri coprivano le braccia e le mani lasciando in vista un dettaglio particolare: le unghie d'oro.

taylor swift 3

Fasciata in un minidress effetto nude con fiori tridimensionali all-over, Taylor Swift ha scelto Oscar de la Renta per il primo abito sfoggiato durante la serata. Durante la performance invece, l'artista ha indossato abito lungo custom made in chiffon fil coupé oro stampato Paisley nei toni del blu, con maxi rouches con dettagli in pizzo sullo scollo e sulle maniche.

Sensualissima, Dua Lipa ha indossato modelli Atelier Versace su misura. Per il red carpet, la cantante ha optato per un abito a colonna fluido interamente rivestito in rete di cristalli in una fantastica tavolozza di colori che evoca l'Aurora Boreale, con scollo e schiena accentuati da farfalle interamente tempestate di cristalli Swarovski.

noah cyrus

Billie Eilish, vincitrice dei Grammy Record of the Year per “Everything I Wanted” e Best Song Written For Visual Media per "No Time To Die”, ha indossato un completo custom made blusa e pantaloni in seta jacquard rosa con motivo floreale e ricamo in paillettes nere, cappello e guanti in seta jacquard con paillettes nere, mocassini in pelle bianca con dettaglio Horsebit. A completare il look, orecchini testa di leone in oro bianco 18kt con acquamarina e diamanti, collana con motivo floreale in metallo con finitura oro anticato.

lizzo 5

Lizzo ha scelto un abito Balmain interamente drappeggiato con ampio spacco laterale, in lurex effetto 'metallo liquido'.

Ingrid Andress ha scelto di indossare una gabardina crema Giorgio Armani Privé personalizzata abito sartoriale, impreziosito da un body in tulle adornato da strati sovrapposti di collane di cristallo.

Le Haim, nominate nella categoria “Album of the Year and Best Rock Performance” hanno indossato capi in taffetà di seta color pervinca ispirati alla sfilata Prada Donna Primavera / Estate 2021 e abbinati alle slingback Prada tono su tono.

