LOREDANA BERTÈ DOVRÀ SOTTOPORSI A “NECESSARI ULTERIORI ACCERTAMENTI URGENTI” – LA CANTANTE 73ENNE, CHE SI È SENTITA MALE NELLA MATTINATA DI LUNEDÌ, È ANCORA RICOVERATA IN UNA CLINICA PRIVATA DI ROMA, A CAUSA DI “PROBLEMI ACUTI ALL’INTESTINO” – E IL SUO ENTOURAGE ANNUNCIA CHE SALTA ANCHE LA DATA DEL CONCERTO A VARESE IL PROSSIMO 10 MAGGIO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.repubblica.it

Non arrivano buone notizie per Loredana Bertè, 73 anni, ma anzi si rendono “necessari ulteriori accertamenti urgenti”. E' quanto si legge in un post sul profilo X della cantante, ricoverata in un clinica romana per problemi all'intestino. "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano di Loredana a causa di problemi acuti all'intestino, (a cui Loredana Bertè è già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti”.

"Per questo motivo – continua il post – abbiamo scelto di rinviare il concerto di Loredana Bertè al Teatro di Varese al giorno venerdì 10 maggio prossimo. […] Loredana Bertè, arrivata a Roma nella giornata di domenica si è sentita male nella mattinata di lunedì. Subito ricoverata ha dovuto annullare il concerto dell’11 marzo al Teatro Brancaccio, seconda tappa del suo nuovo tour, che è stato spostato al 15 maggio. […]

