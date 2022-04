Dagotraduzione dal Daily Mail

Kathy Valentine, All I Ever Wanted

Sesso, droga e rock'n'roll sono tutti protagonisti di un nuovo emozionante libro di memorie della bassista dei The Go-Go Kathy Valentine.

Valentine, 63 anni, parla della sua prima infanzia difficile ad Austin, in Texas, e della vita con il gruppo rock di sole donne nel suo libro “All I Ever Wanted: A Rock'n'Roll Memoir”.

Pioniere in un'industria dominata dagli uomini, le Go-Go's - note per successi come We Got the Beat e Our Lips Are Sealed - sono state accolte dai loro coetanei maschi, ma hanno dovuto affrontare l'opposizione di dirigenti e giornalisti che non le hanno prese sul serio e hanno soprannominato il gruppo “le brave ragazze del pop”, nonostante il loro modo di vivere da dure.

«Se le “brave ragazze del pop” hanno preso l'acido, vomitato per terra in ristoranti alla moda, tradito i loro fidanzati, scattato brutte Polaroid, fatto sesso con ragazze, guardato porno marginale e sono rimaste sveglie tutta la notte a scrivere canzoni e suonare la chitarra, beh, forse la loro stupida etichetta avrebbe potuto adattarsi», scrive Valentine.

Kathy Valentine 3, Go-Go

Per Valentine, lo stile di vita rock'n'roll è iniziato durante l'infanzia.

Nata ad Austin, in Texas, dall'età di due anni Valentine è stata cresciuta da una madre single che si divertiva a essere una ribelle. Già nei primi anni di vita di Valentine è venuta a contatto con sesso e alcol, e gli spacciatori e gli avventurieri locali potevano andare a casa loro senza problemi.

«Era LSD ma lo chiamavano con nomi da caramella: Orange Sunshine, Windowpane, Clear Light», dice ricordando le droghe che assumeva allora. Valentine aveva solo 12 anni quando fu trovata ubriaca nel giardino di un vicino e portata a casa da sua madre, che non riuscì a disciplinare sua figlia.

Nello stesso anno ha fatto sesso per la prima volta con il fratello di 14 anni di un'amica. Pochi mesi dopo ha abortito. A 14 anni è stata violentata.

Go-Go 4

Una svolta importante nella sua vita è avvenuto nel 1973, quando stava visitando la famiglia di sua madre nel Regno Unito. Top Of The Pops era attivo e Valentine ha posato gli occhi sulla donna che sarebbe diventata la sua ispirazione. «Avevo 14 anni, ed eccola lì: Suzi Quatro, una bassista che guida un gruppo rock di ragazzi», scrive la rocker.

«Vederla fare quello che avevo visto fare solo agli uomini ha cambiato tutto. Da quel momento, ho avuto un obiettivo: essere in una band di kick**s con una banda di ragazze che la pensano allo stesso modo e rivendicare la vita che volevo per me».

Kathy Valentine 2, Go-Go

Ha imparato a suonare la chitarra dal fidanzato di sua madre e nel 1978 si è trasferita a Los Angeles per seguire il suo sogno. Nel 1980 ha debuttato sul palcoscenico con i Go-Go's. Una band tutta al femminile che si era formata due anni prima sulla scena punk di Los Angeles.

La formazione originale era composta da Belinda Carlisle, Charlotte Caffey, Jane Wiedlin, Gina Schock e la suonatrice di base originale Margot Olavarria, ma secondo quanto riferito la band era diventata scontenta dell'atteggiamento di Olavarria nei confronti delle prove e aveva scelto Valentine come sostituto.

Belinda Carlisle, Gina Schock and Kathy Valentine, Go-Go

La nuova formulazione è stata un successo. L'anno successivo le Go-Go hanno firmato per la IRS Records e nel 1982 erano in tour con i Police.

Nel 1982 il loro album di debutto “Beauty and the Beat” è stato un successo a sorpresa e ha scalato le classifiche statunitensi per sei settimane. Trent'anni dopo, l'album è apparso nell'elenco dei 500 migliori album di tutti i tempi della rivista Rolling Stone.

Nel libro Valentine condivide storie colorate della vita in tour. Una volta le Go-Go le hanno spruzzato della crema da barba e le hanno messo un vibratore su per il sedere per divertirsi.

Kathy Valentine e Belinda Carlisle, Go-Go

Un’altra volta ha passato tutta la notte con Rod Stewart durante una festa.

Guardando indietro, Valentine ha detto al Daily Telegraph di essere una tossicodipendente «ad alto funzionamento» e di essere stata fortunata. «Non sono stato sbattuta in prigione. Non sono impazzita. Non ho ucciso nessuno e non ho avuto un incidente d'auto. Non sono mai diventata una terribile pillola o eroinomane o cose da cui è difficile riprendersi», ha detto.

Tuttavia, le droghe sono state in parte responsabili dello scioglimento della band nel 1985. Pesarono anche alcune controversie sui soldi. Dopo aver lasciato la band, Valentine si è indebitata ed è diventata alcolizzata. Ora è sobria da 33 anni.

Kathy Valentine, Go-Go

Le Go-Go's si sono riunite l'anno scorso per esibirsi alla 36a cerimonia annuale di presentazione della Rock & Roll Hall Of Fame, ponendo fine a un periodo teso per la band.

«La Hall of Fame ci ha aiutato a superare e curare molte cose, è successo nel momento perfetto», ha detto all'Irish Examiner.

«Li ho citato in giudizio quando hanno formato una nuova partnership e mi hanno tagliato fuori. Gina ha anche citato in giudizio Charlotte (Caffey), c'erano molte cose brutte dietro le quinte. Anche il documentario di The Go-Go (semplicemente intitolato The Go-Go's) ha avuto molto a che fare con la guarigione dei rancori passati. Le persone soffrivano da 30 anni, eravamo cinque giovani persone incasinate che non erano compassionevoli o emotivamente mature».

Go-Go

All I Ever Wanted di Kathy Valentine è pubblicato da Jawbone (£ 14,95)

Go-Go 3 Go-Go 2