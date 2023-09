LORY DEL SANTO, UNA A CUI PIACE FARE FIKI-FIKI – TUTTE LE STORIE E STORIELLE D’AMORE DELLA 65ENNE CON I PERSONAGGI DELLO SHOWBIZ MONDIALE – CONOBBE ERIC CLAPTON A MILANO: “ERO SEDUTA VICINO A UN MUSICISTA BARBONE. NON SAPEVO CHI FOSSE, GLI DIEDI IL NUMERO E POI...” – IL SUO FLIRT CON GEORGE HARRISON IN GIAPPONE: “FECE CHIUDERE LA PISCINA DI UN HOTEL 5 STELLE PER STARE DA SOLO CON ME” – E POI DODI AL FAYED, DONALD TRUMP CONOSCIUTO IN ASCENSORE, ADNAN KHASHOGGI, IL TENNISTA RICHARD KRAJICEK E...

«Io per tutta la vita ho seguito gli uomini, erano loro quelli con un lavoro imprescindibile e io andavo dove loro andavano. A un certo punto, ho deciso che ero io quella che voleva essere seguita». In passato Lory Del Santo (che proprio oggi compie 65 anni) è stata a lungo protagonista della cronaca rosa.

Oggi ha ritrovato la serenità in amore accanto a Marco Cucolo, con cui lo scorso anno ha partecipato all’Isola dei Famosi. «Mi addolora che mi dicano: stai ancora con quello lì? Sa le solite critiche…», diceva nel 2022 la showgirl intervistata dal Corriere, in riferimento alla differenza d’età che separa lei dal suo compagno 31enne.

Ma negli anni Ottanta Lory Del Santo, agli inizi della sua carriera, ha fatto molto parlare di sé per la sua relazione con il saudita Adnan Khashoggi, tra i miliardari più ricchi del mondo, morto nel 2017. «Ero a Parigi in discoteca, uno sconosciuto mi fa: vieni a Saint Tropez che ti presento un amico?

Non ci ero mai stata, vado, ma mi pago il biglietto. Ho pensato: se paga lui, poi, chi sa. Arrivo su questo yacht enorme, il Nabila: mai visto una cosa del genere. Il giorno dopo, la barca era sul Corriere, presentata come la più grande del mondo. Al che, ci sono rimasta».

Con Khashoggi rimase per sei mesi: «Mi aveva messo sotto il suo ombrello, ma dovevo stare attenta a non uscirne. Invece, mi feci fotografare dal marinaio sul Nabila». La foto finì su tutti i giornali del mondo: «Non si fidava più di me. Ma avevo scelto io di non stare più nella gabbia d’oro: andare col suo autista da Dior a scegliere quello che volevo non mi bastava, non era quello il mio sogno. Io volevo affermarmi, non essere la sconosciuta sotto l’ombrello. In più, lui mi aveva tradito. […]».

«A Milano, mi ritrovo a cena seduta vicino a questo musicista barbone. Non sapevo chi fosse, gli do il numero. Il giorno dopo, il Corriere della Sera parlava del suo concerto di grande successo». Così ha raccontato Lory Del Santo al Corriere a proposito del suo primo incontro con Eric Clapton negli anni Ottanta. […] Lui le regalò anche un anello di fidanzamento: «Con lo zaffiro blu e i brillanti, come Carlo con Diana».

Nel 1986 Lory Del Santo diede alla luce il piccolo Conor: «Ero così felice quando ho saputo di aspettare Conor - raccontava qualche anno fa la showgirl a Domenica Live -, non mi interessava niente, né la casa né i soldi. Eric mi ha dato tante emozioni, mi ha fatto anche soffrire, lui era instabile e avevo paura di sbagliare stavo attenta a come mi comportavo.

Vorrei però sottolineare che non sono rimasta incinta a caso, mi ha accompagnato lui dal medico per farmi togliere la protezione per avere un figlio. Era pieno di emozioni ma non sapeva come gestire tutto quanto».

Conor morì tragicamente a New York il 20 marzo 1991: cadde nel vuoto da una finestra lasciata accidentalmente aperta al 53º piano del grattacielo in cui viveva con sua madre. Aveva quattro anni e mezzo. […]

[…] Successivamente la showgirl ha avuto una relazione sentimentale con il tennista Richard Krajicek: anche da lui ha avuto un figlio, purtroppo nato prematuro e morto a due settimane di vita per un’infezione. «Con Richard ho sofferto molto, per questo e non solo. Mi tradì. E fu lui a lasciarmi. Mi disse: in campo, devo concentrarmi per essere il numero uno, invece, penso a te e mi distraggo. Disse: la nostra storia deve finire. Ho pianto per mesi, ho pianto in tutti i taxi di New York. Quando mi stava passando, lui ritornava perché non riusciva a stare lontano».

Nel 1999 la showgirl ha avuto un altro figlio, Loren, da un uomo di cui a lungo non ha voluto rivelare l’identità (ha poi svelato nel 2020 che si trattava di un uomo tedesco, Dennis Schaller). Loren è morto suicida nel 2018, a soli 19 anni.

Nel 1991 un hotel di Hiroshima, in Giappone, ha fatto da sfondo al fugace flirt tra Lory Del Santo e George Harrison. Durato «tre giorni. Fece chiudere la piscina di un hotel 5 stelle per stare da solo con me. Face arrivare sushi, fu pazzesco. Parlammo per ore», ha raccontato nel 2022 la showgirl a Candida Morvillo. Di questo flirt - una sorta di “ripicca” dell’ex Beatle (a cui Clapton aveva “rubato” Pattie Boyd negli anni Settanta) […]

«Tanti anni fa incontrai Donald Trump in ascensore, nella sua Trump Tower, e gli lasciai il mio numero», raccontava Lory Del Santo nel 2016 a Un giorno da pecora su Radio 1. A proposito dell’ex Presidente Usa la showgirl ha detto, nell’intervista di Candida Morvillo per il Corriere:

«Ho perso l’occasione. Era molto divertente. Stavo arredando una casa. Chiama e gli dico che ero tutta impolverata, è arrivato, gli operai pensavano fosse mio marito, chiedevano a lui che fare e lui rispondeva. Io, nella vita, mi sono divertita. Con Trump, con George Harrison, con Dodi Al Fayed».

A proposito di Dodi Al Fayed, Lory Del Santo ha raccontato: «Fu l’estate prima di Diana. Lo conobbi al Byblos di Saint Tropez. Stemmo insieme per un long weekend. Mi presentò addirittura suo padre. Andai nel loro albergo di Parigi, il Ritz, ma a me importava di più il mio lavoro: ho preso queste storie come avventure che arricchivano la mia vita. A Stavros Niarchos ho detto no: capii che sarei stata uno sfizio». […]

lory del santo e le avance di trump lory del santo a drive in lory del santo lory del santo e toy boy