15 gen 2021 10:00

LOS ANGELES E I SUOI DEMONI – LA VITA A "SKID ROW" NEGLI SCATTI DEL FOTOGRAFO SUITCASE JOE CHE PER 10 ANNI È STATO AL FIANCO DEI 5MILA SENZATETTO CHE VIVONO NEL CENTRO DELLA CITTÀ – UN DOCUMENTO CRUDISSIMO DELLA DURA VITA IN STRADA: C’È CHI SI INIETTA EROINA, CHI È SOPRAVVISSUTO A UNA SPARATORIA ED È SFIGURATO A VITA E CHI HA COMPRATO UNA PISTOLA A PIOMBINI PER CACCIARE I TOPI CHE INFESTANO LE TENDE…