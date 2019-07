5 lug 2019 19:17

LOS PARAGUROS D'ITALIA – UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PARMA HA SIMULATO PER ANNI DI ESSERE MALATO PER ANDARE IN VACANZA A SHARM EL SHEIK: DAL 2009 SFODERAVA UN PAIO DI STAMPELLE E PER VIA DEL SUO PROBLEMA FISICO USUFRUIVA DI LUNGHE ASSENZE – ALL’INIZIO RESTAVA A CASA DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ, POI I PERMESSI RICHIESTI SONO AUMENTATI A DISMISURA: MANCAVA DAL LAVORO DAL 2015 E…