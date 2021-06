3 giu 2021 16:12

LOST IN SPACEY – L’ATTORE PREMIO OSCAR È A TORINO PER GIRARE “L'UOMO CHE DISEGNÒ DIO”, IL FILM DI FRANCO NERO SU UN ANZIANO NON VEDENTE CHE HA LA STRAORDINARIA CAPACITÀ DI RITRARRE CHIUNQUE SEMPLICEMENTE ASCOLTANDONE LA VOCE – TRA UN CIAK E L’ALTRO SPACEY È STATO AVVISTATO A SBEVAZZARE IN UN BAR E A GODERSI IL SOLE COME UN TURISTA…