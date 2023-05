LOTTA DI CLASSE TRA I FORNELLI – LA FOOD BLOGGER BENEDETTA ROSSI SI SFOGA CONTRO I LEONI DA TASTIERA CHE CRITICANO LE SUE RICETTE PERCHÉ TROPPO “CASARECCE” ED ECONOMICHE: “AVETE PERSO IL CONTATTO CON LA REALTÀ. FORSE NON SAPETE CHE C’È GENTE CHE QUANDO VA A FARE LA SPESA DEVE CONTROLLARE QUANTO LE RESTA NEL PORTAFOGLIO. E NON TUTTI HANNO IL TEMPO DI FARE LA PASTA SFOGLIA IN CASA. SONO FELICE PER VOI CHE POTETE FARE I FIGHETTI MA…” – VIDEO!

Estratto dell'articolo da www.open.online

lo sfogo sui social di benedetta rossi

«Sono una che non si arrabbia mai, ma questa volta hanno veramente superato il limite. Non sento solo rabbia, sento disgusto». Con queste parole inizia il lungo sfogo pubblicato su TikTok da Benedetta Rossi, scrittrice e conduttrice televisiva italiana, divenuta principalmente nota per il suo blog, “Fatto in casa da Benedetta“, che propone ricette facili e accessibili.

La ragione dell’indignazione mostrata sulla piattaforma, in un video che viaggia verso i due milioni di visualizzazioni, è presto detta. Non è dovuta a qualche critica alla sua cucina o alla sua persona, ma al fatto che attraverso di lei vogliono insultare «intere categorie di persone». Ovvero quelle che fanno la spesa al discount, che possono permettersi solo ingredienti meno pregiati (come «il tonno in scatola») e non hanno il tempo di preparare, per esempio, una pasta sfoglia da zero.

benedetta rossi

[…]

«Cari criticoni del web: capisco che per fare clic siete disposti a tutto, però forse avete perso il contatto con la realtà. Forse non sapete che c’è gente che quando va a fare la spesa deve controllare quanto le resta sul portafoglio e deve far quadrare i conti della famiglia. Poi c’è il fattore tempo: per chi lavora tutto il giorno, portare a tavola qualcosa di semplice e veloce è una necessità».

benedetta rossi

«Quando andavo a scuola – conclude – mi hanno insegnato che non va discriminato il compagnetto di classe con la famiglia in difficoltà. Mi hanno anche insegnato a rispettare il cibo, tutto il cibo. Nessuna delle persone che mi segue deve sentirsi esclusa, offesa o giudicata per quello che è, per quello che ha o per quello che sceglie di fare. Concludendo: sono felice per voi che potete fare i fighetti e permettervi tanti lussi, ma vorrei dirvi che non vi potete permettere di offendere la mia community e un’intera categoria di persone». [...]

benedetta rossi BENEDETTA ROSSI COL MARITO E IL CANE lo sfogo sui social di benedetta rossi 3 benedetta rossi lo sfogo sui social di benedetta rossi 6 lo sfogo sui social di benedetta rossi 2 lo sfogo sui social di benedetta rossi 1 lo sfogo sui social di benedetta rossi 4 lo sfogo sui social di benedetta rossi 5