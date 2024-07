LOUIS DASSILVA, IL PRESUNTO ASSASSINO DI PIERINA PAGANELLI, È STATO PIZZICATO DA UNA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA LA SERA DELL’OMICIDIO: CI SONO DUE FRAMMENTI CHE INCASTRANO IL 34ENNE SENEGALESE CHE AVEVA RACCONTATO DI NON ESSERE PIÙ USCITO DI CASA DOPO LE 19 – MA C’È DI PIÙ: QUANDO LA POLIZIA HA CHIESTO ALL’UOMO DI CONSEGNARE I VESTITI INDOSSATI QUELLA SERA, LUI HA DATO ABITI DIVERSI DA QUELLI DEL VIDEO – LA MOGLIE DI DASSILVA INDAGATA PER STALKING: HA INVIATO MESSAGGI AL VETRIOLO A MANUELA BIANCHI, AMANTE DEL MARITO E NUORA DI PIERINA...

1. CASO PIERINA: MOGLIE DASSILVA INDAGATA PER STALKING

A SEGUITO DELLE DENUNCE PRESENTATE DALLA NUORA DELLA VITTIMA

valeria bartolucci louis dassilva

(ANSA) - Valeria Bartolucci indagata per stalking dopo le denunce della nuora di Pierina, Manuela Bianchi: attraverso il consulente criminalista Davide Barzan e l'avvocato Nunzia Barzan ha presentato un'integrazione di querela nei confronti di Valeria Bartolucci che adesso è indagata dalla Procura della Repubblica di Rimini, per atti persecutori.

pierina paganelli

La donna è la moglie di Louis Dassilva, il cittadino senegalese di 34 anni in carcere da martedì scorso per l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne suocera della Bianchi uccisa con 29 coltellate la notte del 3 ottobre del 2023. Barzan ha consegnato agli inquirenti una serie di documenti, soprattutto chat e audio in cui la Bartolucci augura il male alla Bianchi, la insulta e la denigra con una serie di epiteti irripetibili a causa della relazione di quest'ultima con il marito.

GIULIANO SAPONI MANUELA BIANCHI

La Bianchi e Dassilva avrebbero stretto una relazione extraconiugale a partire dal marzo del 2023, che nel corso dei mesi sarebbe stata a conoscenza della figlia della donna e del fratello Loris Bianchi. Secondo il Gip, Vinicio Cantarini che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Dassilva, proprio la relazione tra la Bianchi e il 34enne avrebbe creato il movente per l'omicidio di Pierina.

In diverse occasioni, anche davanti alle telecamere del programma tv Estate in Diretta e ai microfoni di Valerio Scarponi, la Bartolucci si sarebbe lasciata andare ad insulti e minacce nei confronti della ex amica e amante del marito, arrivando addirittura a tirarle i capelli.

LOUIS DASSILVA RIPRESO DALLE TELECAMERE LA SERA DELL OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI

2. PIERINA PAGANELLI, L'IMMAGINE CHE INCASTREREBBE LOUIS DASSILVA PRIMA DELL'OMICIDIO: «ERA VESTITO COSÌ MA POI HA CONSEGNATO ALLA POLIZIA ABITI DIVERSI»

Estratto dell’articolo di Enea Conti per www.corriere.it

Una telecamera di sorveglianza installata a protezione della farmacia vicina al civico 31 di via del Ciclamino, a Rimini, il condominio in cui fu uccisa Pierina Paganelli, la sera del 3 ottobre del 2023. Ecco da dove provengono alcuni degli elementi principali concreti, al di là del movente, che hanno permesso agli inquirenti di indagare già nel 2023 e arrestare lo scorso 16 luglio Louis Dassilva, il vicino della vittima, in carcere in custodia cautelare con l’accusa di omicidio.

PIERINA PAGANELLI

I due fotogrammi che inchioderebbero Dassilva

Ci sono due fotogrammi: il primo immortala Dassilva alle 19.26 mentre cammina nei pressi della farmacia. Mancano quasi tre ore al delitto, ma per la Squadra mobile il reperto è importante: quando fu interrogato, Dassilva raccontò al pm Daniele Paci di essere rientrato alle 19 e di non essere più uscito di casa dopo quell’ora per tutto il resto della giornata, fino al mattino successivo. Un altro fotogramma estratto dai filmati registrati dalla stessa telecamera lo ha immortalato, come è noto, davanti alla farmacia poco dopo le 22.17, sette minuti dopo l’orario in cui Pierina fu uccisa.

valeria bartolucci

L'importanza degli abiti indossati nel video

Ci si sofferma anche sull'abbigliamento dell'uomo, lo stesso che avrebbe tenuto fino all'indomani mattina. Dassilva infatti indossa una t-shirt bianca a maniche corte, un pantalone grigio di una tuta e delle scarpe nere con suola bianca. Quando, però, gli investigatori chiedono di consegnare i vestiti indossati quella sera, lui fornisce una t-shirt bianca ma a maniche lunghe, un jeans nero e delle scarpe bianche. Abiti che la polizia è riuscita comunque a recuperare, ma soltanto un mese dopo, e che sono stati tutti lavati.

PIERINA PAGANELLI

La polizia è tornata sul luogo dell'omicidio per nuovi rilievi

Intanto nel pomeriggio di lunedì 22 luglio la Squadra mobile è ritornata in via del Ciclamino, sempre al civico 31, per altri rilievi, gli ennesimi.

[...]

Il presunto killer e il biglietto aereo per il Senegal

All’indomani del delitto i saggi del gruppo religioso avrebbero dovuto giudicarla proprio per la sua relazione extraconiugale allacciata con il vicino 34enne di origine senegalese, che aveva un biglietto «open», per il Senegal. La moglie Valeria Bartolucci, che vive sempre in via del Ciclamino, è convinta, invece dell’innocenza del marito.

louis dassilva

Il movente passionale legato alla relazione extraconiugale

[…] «Quel biglietto era stato acquistato anche per me», ha rivelato alle telecamere di «Pomeriggio Cinque». Il movente che si celerebbe dietro l’omicidio di Pierina Paganelli, per gli inquirenti è chiaro: Dassilva avrebbe voluto impedire a Pierina di mettersi di traverso alla permanenza della sua amante nell’appartamento di via del Ciclamino (Pierina Paganelli avrebbe osteggiato la presenza della nuora sposata con il figlio Giacomo Saponi a cui era molto legata) ed evitare che la moglie Valeria Bartolucci venisse a conoscenza della sua relazione extraconiugale.

Louis Dassilva si professa ancora innocente

Dassilva, intanto, resta in carcere. A due giorni dall’arresto con trasferimento immediato in cella in custodia cautelare si era avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia nella mattinata di giovedì 18 luglio. Il 34enne dell’anziana alla presenza del suo legale Riario Fabbri non ha risposto alle domande del pm Daniele Paci. Inequivocabili, le parole del legale Fabbri: «Lui si è sempre dichiarato innocente». […]

louis dassilva louis dassilva PIERINA PAGANELLI RIMINI - IL GARAGE DOVE E STATO TROVATO IL CORPO DI Pierina Paganelli valeria bartolucci louis dassilva