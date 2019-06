A LOVE IS BORN? - IL PUBBLICO RECLAMA A GRAN VOCE UNA STORIA TRA BRADLEY COOPER E LADY GAGA, COME NEL FILM "A STAR IS BORN": DA QUANDO IRINA SHAYK HA FATTO I BAGAGLI, I SOCIAL SONO PIENI DI MESSAGGI PRO-GERMANOTTA – LUI TACE, LEI QUANDO SENTE IL NOME DI BRADLEY VA SU TUTTE LE FURIE E SFANCULA I FAN – MA ORMAI È TROPPO TARDI: ADESSO DATECE IL GRAN FINALE (CORREDATA DI FOTO, PLEASE…) (VIDEO)

Giuseppe Videtti per “la Repubblica”

bradley cooper e lady gaga

Ma si faccia i fatti suoi! Una volta eravamo solo noi giornalisti a fare domande scomode ai divi, a provocarli sui gossip. Anche quelli non proprio in sintonia con lo star system, e ci scappava anche qualche "vaffa".

Bruce Springsteen, uno poco incline a squallide strategie, finì in rotocalchi non esattamente all' altezza del suo profilo quando negli anni Ottanta s' invaghì, e sposò in prime nozze, la modella Julianne Phillips.

lady gaga e bradley cooper 4

Era l' epoca in cui le top model e i rocker erano la combinazione vincente del jet set: a partire da Keith Richards e Anita Pallenberg, Mick Jagger e Jerry Hall, Pattie Boyd, che si divideva tra George Harrison ed Eric Clapton, Simon LeBon con Yasmin Parvaneh, fino a Kate Moss e Pete Doherty, Adam Levine e Behati Prinsloo la lista è infinita. Nell' epoca pre-internet i divi erano blindati, ma tutto questo era secoli fa.

lady gaga pippo franco bradley cooper

Ora la celebrità si misura sui social, con i quali le star hanno un rapporto schizofrenico; terrore e dipendenza. Flirt, fidanzamenti e separazioni mobilitano la rete. Davvero la bella Irina Shayk, manco a farlo apposta anche lei modella, ha mollato Bradley Cooper (con tanto di documentazione fotografica) perché gli sguardi teneri tra l' attore e Lady Gaga esibiti in mondovisione durante la notte degli Oscar sembravano una pubblica dichiarazione d' amore più che romantica finzione stile old Hollywood?

lady gaga bradley cooper 7

Davvero, Mr. Cooper, preferisce la bruttina Germanotta e sta assecondando un' ovvia passioncella nata sul set di A star is born? Si faccia gli affari suoi! E no, signor Cooper, ormai non funziona più così. Sono affari di tutti. La Rete ha già scelto, e lo ha fatto istantaneamente, quella notte. Tifa spudoratamente per Gaga.

C'è scappato un altro "vaffa", l' altra sera a Las Vegas, quando alle prime note di Shallow il pubblico ha invocato a gran voce il nome di Bradley. Forse Lady voleva dire "fatevi gli affari vostri!". Signori, non è più possibile, Instagram è un forno in cui vi rosolate quotidianamente; lo sapevate che cantare tenendosi per gli occhi sarebbe stato un invito a impicciarsi, un' autorizzazione a insinuare, una licenza a malignare.

lady gaga bradley cooper 14

Guardate, noi siamo i primi a essere perplessi per l' uso spregiudicato che fate dei social; Christian Carino, ex promesso sposo della Germanotta, si è affrettato a mettere like alle foto hot dell' Irina fuggitiva.

Pensate, qui da noi c' è persino chi ha il dubbio che Marco Carta abbia inscenato quel furtarello alla Rinascente per far parlare di sé (e del nuovo disco). Ora sbrigatevela con i vostri follower. Quelli, signor Cooper, la vogliono sull' altare con Gaga, sarebbe antipaticissimo deluderli (casomai chieda consiglio al suo amico Brad Pitt; le fan lo volevano con la Aniston. E col senno di poi).

lady gaga bradley cooper 11 lady gaga bradley cooper 2 lady gaga bradley cooper 1 lady gaga bradley cooper 10 lady gaga bradley cooper a star is born lady gaga e bradley cooper lady gaga bradley cooper a star is born lady gaga bradley cooper a star is born lady gaga bradley cooper 13