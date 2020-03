LOVE IS IN THE AIR! – A BROOKLYN UN 28ENNE VEDE LA VICINA DI CASA CHE BALLA SUL TERRAZZO DURANTE IL LOCKDOWN E DECIDE DI FARSI AVANTI: NON POTENDO INCONTRARLA DI PERSONA, LE INVIA UN DRONE CON IL SUO NUMERO DI TELEFONO E LEI ACCETTA IL CORTEGGIAMENTO – “NON SAPPIAMO QUANDO SARÀ IL PRIMO APPUNTAMENTO. HO UN'IDEA, MA NON SARÀ DI CERTO DI PERSONA…” - VIDEO

DAGONEWS

appuntamento via drone 4

Da quando è scattato il lockdown a New York, Jeremy Cohen, 28enne di Brooklyn, aveva trascorso più tempo in compagnia del suo drone, l’unico mezzo in grado di portarlo ancora per le vie della grande mela.

Ed è stato durante uno di quei viaggi che si è accorto di quella ragazza che ballava sul tetto del palazzo di fronte. Per lui è stato quasi un colpo di fulmine, ma la quarantena rendeva difficile avvicinarla. Così ha scritto il numero di telefono sul drone e lo ha spedito da lei. «Non ci posso credere che abbia funzionato. Ero preoccupato che lei potesse prendere male la cosa, ma ha accettato di uscire con me. Non sappiamo quando sarà il primo appuntamento.

appuntamento via drone 3

Ho un'idea, ma non posso ancora dirla. Non sarà di persona». Il video è diventato virale e Cohen ha approfittato della sua notorietà per chiedere una mano per i senzatetto della città.

appuntamento via drone 2 appuntamento via drone 1 appuntamento via drone 5