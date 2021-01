LOVE ME TINDER – SE PENSATE CHE LE APP DI INCONTRI ABBIANO DISTRUTTO L’AMORE VI SBAGLIATE DI GROSSO: SECONDO UNA RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DI GINEVRA LE COPPIE CHE SI SONO FORMATE SU APP COME TINDER E GRINDR SONO PIÙ INCLINI ALLA CONVIVENZA E HANNO MAGGIORE DESIDERIO DI AVERE FIGLI – LE RELAZIONI NATE GRAZIE AGLI "INCONTRI" VIA SMARTPHONE HANNO ANCHE IL VANTAGGIO DI…

La ricerca di un partner passa sempre più spesso dallo smartphone. Con la popolarità delle app per incontri come Tinder o Grindr è infatti sufficiente sfiorare lo schermo per esprimere la propria preferenza... in attesa di una corrispondenza.

Ma a differenza dei classici siti web per incontri (che richiamano soprattutto l'interesse degli over 40 o di persone divorziate), le app (più in voga anche tra i giovani) si basano principalmente sulla valutazione dell'aspetto fisico degli altri utenti. Una situazione, questa, che si teme mettano a repentaglio i rapporti a lunga durata.

Eppure la situazione sarebbe ben diversa, come rivela uno studio condotto dall'Università di Ginevra e pubblicato sulla rivista scientifica Plos One. Le coppie che si sono formate grazie a un'app d'incontri sarebbero infatti maggiormente inclini alla convivenza. Inoltre, le donne che trovano un partner in questo modo avrebbero un maggior desiderio di avere dei figli.

E gli “incontri” via smartphone darebbero inoltre vita a coppie più diversificate dal punto di vista educativo e geografico.

«Internet sta profondamente trasformando la dinamica degli incontri tra le persone» afferma Gina Potarca, ricercatrice presso l'Istituto di demografia e di socioeconomia dell'Università di Ginevra. Si hanno molte più opportunità d'incontro con uno sforzo minimo.

La ricerca - che si basa su oltre 3'300 persone che nel 2018 avevano una relazione - mostra, come detto, che anche a seguito degli incontri via smartphone, il matrimonio resta un obiettivo importante. E non solo: le persone che si sono trovate in questo modo, si dicono soddisfatte della loro vita e della qualità del loro rapporto. Una soddisfazione che sarebbe allo stesso livello di quello delle coppie formatesi nel mondo reale.

