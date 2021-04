29 apr 2021 16:45

‘’MEMBRO’’ DEL CLERO – UN PASTORE AMERICANO E’ STATO BECCATO A CONDIVIDERE DELLE FOTO SPINTE SU INSTAGRAM – NEGLI SCATTI, PUBBLICATI NELLE SUE ‘’STORIES’’ PER GLI ‘’AMICI PIU’ STRETTI’’ RITRAGGONO IL 32ENNE IN PIEDI DAVANTI A UNO SPECCHIO CON IL PISELLONE IN CADUTA LIBERA FINO A METÀ COSCIA SOTTO LA CALZAMAGLIA – IL PRETE SI E’ DIMESSO DAL SUO INCARICO, DICENDO DI AVER PUBBLICATO LE FOTO PER ERRORE, MA SECONDO UNA DONNA CHE HA RICEVUTO LE IMMAGINI…