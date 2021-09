LUANA D’ORAZIO E’ MORTA PERCHE’ BISOGNAVA PRODURRE DI PIU’ - LA PERIZIA SULL’ORDITOIO RILEVA CHE I SISTEMI DI SICUREZZA ERANO STATI MANOMESSI PER ABBATTERE I TEMPI DI PRODUZIONE - NON SOLO: LA MANOMISSIONE NON E’ STATA OCCASIONALE MA UNA “CONSUETUDINE DI LAVORO” - DA CHIARIRE ANCHE LE MANSIONI DELLA RAGAZZA: ERA UN'APPRENDISTA E PER CONTRATTO AVREBBE DOVUTO ESSERE GUIDATA DA UN TUTOR - AL MOMENTO SONO 3 LE PERSONE INDAGATE, LA TITOLARE DELL'AZIENDA TESSILE LUANA COPPINI, IL MARITO DANIELE FAGGI E L'ADDETTO ALLA MANUTENZIONE MARIO CUSIMANO…

Estratto dell’articolo di Luca Serranò per “la Repubblica”

luana d orazio

«Non ci sono parole, come si può morire così nel 2021. Se l'azienda avesse preso tutte le precauzioni mia figlia sarebbe ancora qui, devono prendere coscienza». Piange Emma Marrazzo, la madre di Luana, mentre scorre le 69 pagine della relazione depositata la settimana scorsa dall'ingegner Carlo Gini, incaricato dalla Procura di esaminare il macchinario in cui la giovane operaia trovò la morte. […]

L'apparecchio, uno tra quelli presenti all'orditura Luana a Oste di Montemurlo, sarebbe stato manomesso. E montato in modo non conforme, per la presenza di una staffa sporgente (e non protetta) che avrebbe di fatto trascinato la ragazza in una morsa.

LA MORTE DI LUANA D ORAZIO - ORDITOIO

[…] Luana "è in prossimità al gruppo brida-menabrida (i due pezzi che compongono il comando del subbio, il sostegno per l'avvolgimento del filato, ndr ) e la brida entra in contatto con i suoi vestiti trascinando la donna attraverso la trazione sia sui fuseaux, sia sulla maglietta, sia sulla felpa e viene portata nella zona di comando del moto del subbio. La trazione su tre elementi dell'abbigliamento cattura il corpo in una sorta di abbraccio mortale".

[…] Le cause

"La macchina presentava una evidente manomissione con un altrettanto evidente nesso causale con l'infortunio", scrive l'ingegner Gini. La manomissione sarebbe stata eseguita tramite un "ponticello elettrico", con tutta probabilità per abbattere i tempi di produzione. […]

LA MORTE DI LUANA D ORAZIO - ORDITOIO

Una tragedia annunciata

Secondo la relazione la manomissione dei macchinari era una "consuetudine di lavoro", tanto che "la saracinesca non veniva abbassata da tempo". A provarlo, "varie ragnatele che si erano andate a formare tra le parti fisse e quelle mobili" […]

La staffa

Sempre in base alle valutazioni del consulente, l'azienda utilizzava l'orditoio in maniera non conforme. […]

LA MORTE DI LUANA D ORAZIO - ORDITOIO

[…]La procura di Prato prosegue gli accertamenti. Da chiarire anche le mansioni della ragazza: «Era un'apprendista e per contratto avrebbe dovuto essere guidata da un tutor», dice ancora Rubini. Al momento sono 3 le persone indagate, la titolare dell'azienda tessile Luana Coppini, il marito Daniele Faggi (per la procura "amministratore di fatto" della ditta) e l'addetto alla manutenzione Mario Cusimano, accusati di omicidio colposo e rimozione delle tutele antinfortunistiche.

LUANA D'ORAZIO E IL FIDANZATO luana d'orazio L'ORDITOIO DOVE LAVORAVA LUANA D'ORAZIO luana d'orazio LUANA D'ORAZIO E IL FIDANZATO