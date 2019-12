LUCINE FATALI – UN INCENDIO CAUSATO DALLE LUCI DI UN ALBERO DI NATALE HA UCCISO UN COMMERCIALISTA 83ENNE NELLA SUA CASA DI PISTOIA: PARE CHE UN CORTO CIRCUITO ABBIA INNESCATO LE FIAMME CHE SI SONO PROPAGATE RAPIDAMENTE – L’UOMO È MORTO PER UNA PRESUNTA INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO. RICOVERATE LA MOGLIE E LA FIGLIA - LA PALAZZINA DI TRE PIANI HA SUBÌTO… - VIDEO

Il commercialista è morto, la moglie e la figlia sono state ricoverate a Pistoia: sono state le luci dell'albero di Natale in cortocircuito a innescare l'incendio il cui fumo ha poi causato la morte del pensionato e l'intossicazione dei familiari.

E' avvenuto in n'abitazione di Agliana, in provincia di Pistoia la notte scorsa: secondo prime valutazioni dei vigili del fuoco è stato causato da un cortocircuito partito dalle luci dell'albero di Natale l'incendio segnalato dai vicini di casa.

La vittima è Giovanni Nesti, aveva 83 anni, commercialista in pensione, molto conosciuto nella cittadina. Non aveva particolari problemi di salute ed è morto per una presunta intossicazione da monossido di carbonio, gas scaturito dall'incendio.

La moglie e la figlia sono state soccorse e poi ricoverate in ospedale per accertamenti medici avendo respirato i fumi dell'incendio, ma non sono in pericolo di vita. La procura ha avviato accertamenti e disposto rilievi scientifici.

L'abitazione dove c'è stato l'incendio è una palazzina di tre piani che ha subito ingenti danni, soprattutto al tetto, puntellato dai vigili del fuoco.

