LUI, LEI, L'ALTRA E...UN'ALTRA ANCORA! - LA MOGLIE E L’AMANTE BECCANO UN UOMO CON UNA TERZA DONNA E LO PICCHIANO – È SUCCESSO A VICENZA, LE DUE DONNE SOSPETTAVANO CHE COLTIVASSE ALTRE RELAZIONE E LO TENEVANO D’OCCHIO. L’UOMO È UN LIBERO PROFESSIONISTA DI 55 ANNI CHE DA TEMPO AVEVA UNA TRESCA CON L’EX SEGRETARIA E LA MOGLIE LO SAPEVA. MA POI LO HANNO SORPRESO IN UFFICIO CON LA DONNA DELLE PULIZIE E…

Diego Neri per www.ilgiornaledivicenza.it

UOMO AGGREDITO DA DUE DONNE

Un libero professionista di 55 anni è stato aggredito dalla moglie e dalla sua ex segretaria, che sarebbe la sua amante. Le due lo avrebbero sorpreso in ufficio con la donna delle pulizie, di 26 anni, e avrebbero scatenato il diavolo a quattro. Detto che la moglie sarebbe stata a conoscenza della tresca con la segretaria, le due sospettavano che coltivasse altre relazioni e lo avrebbero tenuto d’occhio.

Lui è rimasto ferito, e guarirà in pochi giorni. Valuterà se sporgere denuncia, ma è indubbio che in famiglia interverranno gli avvocati.

