LUI, LEI, L'ALTRA: MUTANDE PAZZE ALLE BARBADOS (IN BARBA AL CORONAVIRUS)

DAGONEWS

andrew luker e julia knightley

Una coppia britannica, che ha deciso di rendere più piccante la vacanza alle Barbados invitando una donna giamaicana nel loro hotel per un Ménage à trois, è finita in tribunale per aver infranto le dure regole della quarantena dell'isola.

Nel mirino delle forze dell’ordine sono finiti Andrew Luker e Julia Knightley di Rochdale che, dopo aver incontrato Mikaela Jacas l’hanno invitata nel loro albergo di lusso.

Jacas è stata avvistata da una guardia di sicurezza intorno a mezzanotte mentre saltava la recinzione del Treasure Beach Hotel per entrare nella stanza in cui si trovava la coppia. L’uomo ha fatto scattare l’allarme e la polizia si è presentata alla camera delle coppia che è stata trovata a sorseggiare un drink con la loro ospite dopo aver trombato.

julia knightley 1

Entrambi si sono dichiarati colpevoli di aver violato il protocollo della quarantena contro il Covid-19 dell’isola e sono finiti in tribunale. Un giudici li ha multati di 2.200 sterline a testa ed entrambi sono stati liberati dopo aver pagato una cauzione di 7mila sterline. Se non avessero sganciato la cifra entro sette giorni sarebbero stati incarcerati per nove mesi.

Tempo fa Knightley, 41 anni, madre single di quattro figli e infermiera, ha fatto notizia dopo aver sponsorizzato la sua clinica estetica in lingerie. Le sue immagini provocatorie hanno fatto il giro dei social e lei è stata costretta a scusarsi per le immagini audaci poco consone al lavoro in ospedale.

