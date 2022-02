LUI SARÀ UNO STRONZO, MA PURE VOI SIETE DELLE ALLOCCONE – LA STORIA DI SHIMON HAYUT, ISRAELIANO 31ENNE, NOTO COME IL “TRUFFATORE DI TINDER” CHE È RIUSCITO A FREGARE UNA SERIE DI RAGAZZE, DIVENTANDO IL PROTAGONISTA DI UN DOCUMENTARIO NETFLIX – LUI FINGEVA DI ESSERE IL FIGLIO DI UN MAGNATE DI DIAMANTI E POSTAVA FOTO IN CUI FACEVA LA BELLA VITA. MA POI FINIVA PER CHIEDERE SOLDI ALLE SUE VITTIME CHE ORA STANNO CERCANDO DI RECUPERARE 730MILA EURO…

Irene Soave per il "Corriere della Sera"

La megalomania doveva capirsi già da come si presentava: nemmeno «principe azzurro», ma «principe dei diamanti». Ora Shimon Hayut, israeliano 31enne, è noto come «the Tinder Swindler», «il truffatore di Tinder», appellativo che è persino diventato il titolo di un documentario uscito su Netflix il 2 febbraio. Hayut si presentava a donne giovani e belle conosciute su Tinder come Simon Leviev, figlio (inesistente) del magnate dei diamanti (esistente) Lev Leviev. Le seduceva inondandole di lussi: caviale, giri in jet privato, cene al Four Seasons. Poi chiedeva loro ingenti prestiti, accampando complicate storie di «persecuzione» da parte dei cartelli dei diamanti sudafricani, contro cui si era messo «per onestà».

Con i soldi che riceveva, creava altri primi appuntamenti da favola per incastrare nuove vittime. Le tre donne che si raccontano in The Tinder Swindler , Cecilie Fjellhøy, Ayleen Koeleman e Pernilla Sjohol, si sono ora riunite per aprire una sottoscrizione sulla pagina GoFundMe: gli avevano prestato rispettivamente 185 mila, 25 mila e 103 mila sterline. La vicenda risale al 2019, è ritornata a galla ora, con la popolarità del film - che ha spinto Tinder a bandire per sempre l'israeliano e tutti i suoi alias dall'uso dell'app - e l'apertura, forse anche funzionale a lanciare il documentario, della colletta.

Le ragazze cercano di recuperare circa 730 mila euro. La stima delle polizie che si sono occupate del caso - quella norvegese, quella britannica e quella greca - è che però lui negli anni si sia intascato 8,5 milioni, da decine di ragazze adescate. A piede libero, lui nega ogni addebito e non rende nulla: nel 2019 era stato arrestato in Grecia ma poi, estradato in Israele, aveva scontato solo 5 dei 15 mesi a cui era stato condannato. Buona condotta.

«Sono tutte bugie e false accuse. Sto cercando un modo di raccontare la mia versione nel rispetto mio e di queste donne», ha scritto su Instagram, prima di chiudere il profilo. Il documentario mostra gli schemi tipici delle «truffe sentimentali», un tipo di raggiro molto comune nell'epoca degli amori online: emozioni forti, come quelle provocate da un corteggiamento a base di giri in jet privato e parole dolci, false identità e poi richieste di denaro. Quando Cecilie Fjellhøy se n'è resa conto - chiedendo indietro i suoi soldi veniva prima rabbonita, poi minacciata - ha deciso di contattare le altre vittime. Denuncia Shimon, nel frattempo sparito (con i suoi soldi).

Contatta VG , un giornale del suo Paese d'origine, la Norvegia, che inizia a seguire gli spostamenti di Shimon e contattare altre sue vittime. Una di loro, Ayleen Koeleman, vede l'articolo su VG e chiama la polizia: conosce gli estremi di un suo volo che lo porta in Grecia. Così lui viene arrestato.

Si difende: «Queste donne mi volevano per i miei soldi». La sua storia ricorda quella della finta ereditiera Anna «Delvey» Sorokin, che fingendosi molto ricca era riuscita a farsi prestare almeno 200 mila dollari dall'élite newyorchese: anche a lei è dedicata una miniserie in arrivo su Netflix ( Becoming Anna ), e insieme sembrano insegnare una cinica lezione: che il modo più rapido per fare soldi sia (fingere di) averli già.

