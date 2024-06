LUI SI' CHE E' ESPERTO DEL RAMO - IL DIETOLOGO SUPER-SIZE MICHELE AMENTA È LA NUOVA STAR DEL WEB: IL DOTTORE PALERMITANO, CHE SI DEFINISCE ORGOGLIOSAMENTE OBESO, DISPENSA CONSIGLI SU COME PERDERE PESO - I SUOI VIDEO HANNO ATTIRATO ORDE DI HATER E "BODY-SCEMI" CHE LO ATTACCANO PER LA SUA STAZZA, MA LUI SE NE FOTTE: LE CRITICHE PORTANO SUCCESSO E SOPRATTUTTO VISUALIZZAZIONI… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Jacopo Tona per www.mowmag.it

MICHELE amenta

L'immagine fa la competenza? Domanda difficile. Può esistere un dietologo obeso? Certo che sì. È il dottor Michele Amenta, con studio a Palermo, e grazie alla sua silhouette è diventato anche una star dei social. Nei suoi video si definisce orgogliosamente obeso, ma anche orgogliosamente dietologo. […]

Michele Amenta è un medico serio, un dietologo professionista, e ha parecchie recensioni sul web che sembrano confermare la validità del suo metodo. Ma la domanda rimane, e viene ripetuta spesso dai suoi detrattori, sotto i video che posta su Instagram: perché, se è così bravo a far dimagrire gli altri, non dimagrisce lui? Qualcuno si accanisce, c'è perfino un altro dietologo influencer che lo attacca, facendo battutine sul peso.

MICHELE amenta

[…] Gran parte degli utenti sente l'impellenza di dover sottolineare la stazza del dietologo, o di criticare i contenuti dei video, […] Gli hater portano successo. Già, perché sotto al primo video pubblicato dal dottor Amenta su Instagram ci sono oltre 20mila commenti, la maggior parte dei quali fanno sarcasmo sulle condizioni fisiche del dietologo, facendolo diventare virale. Più di un milione di visualizzazioni.

Tanto che il medico pubblica un altro filmato per ringraziare gli hater di avergli dato tanta visibilità, spiegando che lui fa il medico da 32 anni, che 32 anni fa era normopeso, e questo non implica che dopo aver studiato una vita lui non possa più esercitare la sua professione, occupandosi di malattie dell'alimentazione, tra le quali l'obesità.

Comunque, l'odio è riuscito a spingere anche l'imponente mole del dottore, che ha continuato a pubblicare filmati sulla sua pagina Instagram, aiutato da alcuni collaboratori, in cui parla di diete, cibo e altri argomenti di sua competenza. […]

MICHELE amenta

Ma la guerra nei suoi confronti continua, soprattutto su Tik Tok, dove infuria una tempesta di parodie e sfottò contro Michele Amenta. Cos'altro dire, se non che in fondo, nel paese dei fuffa guru e dei motivatori palestrati, la gente tende più a fidarsi dell'immagine che della competenza, e che Amenta rimane se non altro un uomo che ha studiato, e che almeno per questo dovrebbe essere competente in ciò che fa. Come si dice: uomo di panza e di sostanza.

MICHELE amenta MICHELE amenta MICHELE amenta MICHELE amenta