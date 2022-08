19 ago 2022 10:58

LUI SI' CHE CE L'HA DURO! - MULTA DI 8.500 EURO PER UN PENSIONATO DI 61 ANNI CHE TORNANDO A BARI DA SANTO DOMINGO È STATO FERMATO CON 400 PILLOLE DI VIAGRA IN VALIGIA - E' STATO ACCUSATO DI IMPORTAZIONE NON AUTORIZZATA DI FARMACI MA LUI SI E' DIFESO: “ERANO PER USO PERSONALE” - CON QUESTA DOTAZIONE DI PILLOLINE HA TRAPANATO (E FATTO TRAPANARE) MEZZA REPUBBLICA DOMINICANA?