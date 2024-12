10 dic 2024 15:35

LUIGI MANGIONE, ARRESTATO PER L’OMICIDIO DEL CEO DI UNITED HEALTHCARE BRIAN THOMPSON, AVEVA INTERROTTO I RAPPORTI CON I GENITORI DA MESI – IL COMUNICATO DELLA FAMIGLIA DEL 26ENNE DI ORIGINE ITALIANE: “SIAMO DEVASTATI E SOTTO SHOCK PER IL SUO ARRESTO” – MANGIONE SI ERA ISOLATO DA TUTTI DOPO UN INTERVENTO ALLA SPINA DORSALE CHE NON AVEVA RISOLTO I DOLORI CRONICI CHE GLI IMPEDIVANO DI FARE SPORT E DI AVERE RELAZIONI INTIME CON LE RAGAZZE – IN RETE SPOPOLANO I GADGET CON LE PAROLE INCISE DAL KILLER SULLE PALLOTTOLE...