LUKASHENKO COME ERDOGAN: CI TIENE PER LE PALLE CON I MIGRANTI - SALE ANCORA LA TENSIONE AL CONFINE TRA BIELORUSSIA E POLONIA: SONO ALMENO 4MILA I MIGRANTI CHE PRESSANO PER ENTRARE IN UE (E ALTRI 15MILA PRONTI AD ARRIVARE). VARSAVIA ACCUSA IL DITTATORE DI MINSK: “SPARATI COLPI IN ARIA PER CREARE CAOS”, E IL PUPAZZO DI PUTIN MINACCIA: “EVITI PROVOCAZIONI AL CONFINE” - INTERVENGONO ANCHE LA NATO E LA RUSSIA (SEGNO CHE LA SITUAZIONE PUÒ DEGENERARE…)

Polonia, forze bielorusse sparano in aria per creare caos

SCONTRI AL CONFINE TRA POLONIA E BIELORUSSIA

(ANSA) - Le forze di sicurezza bielorusse hanno "sparato colpi in aria, simulando situazioni pericolose" per destabilizzare ancora di più la situazione al confine con la Polonia. Lo ha detto il portavoce dei servizi speciali di Varsavia, Stanislaw Zaryn.

"Sappiamo anche - ha aggiunto - che le autorità della Bielorussia stanno aiutando i migranti a distruggere le barriere al confine. Li vediamo portare loro gli strumenti per tagliare i cavi, per distruggere la recinzione". Media vicini al governo di Minsk, citati dalla tedesca Welt, riferiscono invece a loro volta di spari da parte polacca, ma non ci sono conferme.

migranti al confine tra bielorussia e polonia 20

Bielorussia avverte Polonia, eviti provocazioni al confine

(ANSA-AFP) - La Bielorussia mette in guarda la Polonia contro ogni "provocazione" al confine tra i due Paesi, dove si ammassano migliaia di migranti nella speranza di entrare in Ue. "Vogliamo anticipatamente mettere in guardia la parte polacca contro l'utilizzo di qualsiasi provocazione" contro la Bielorussia "per giustificare eventuali azioni bellicose illegali" contro i migranti. Lo comunica una nota del ministero degli Esteri di Minsk.

migranti al confine tra bielorussia e polonia 5

Bielorussia:Ue,stop arrivi migranti a Minsk priorità urgente

(ANSA) - "La nostra priorità più urgente" è chiudere i rubinetti degli arrivi di migranti "all'aeroporto di Minsk". Lo scrive la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, su Twitter.

"Mentre intensifichiamo i contatti con i Paesi partner, continuerò a dare priorità alla protezione dell'integrità delle nostre frontiere esterne", aggiunge Johansson. Il regime di Lukashenko organizza voli di richiedenti asilo per attacchi ibridi alle frontiere dell'Unione europea, in Polonia, Lituania e Lettonia, come ritorsione contro le sanzioni dell'Unione europea.

migranti al confine tra bielorussia e polonia 17

Bielorussia: Nato, situazione a confine con Polonia grave

(ANSA) - Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato col presidente polacco Andrzej Duda della "grave situazione" alla frontiera della Polonia. Lo rende noto lo stesso Stoltenberg su Twitter. "L'uso dei migranti da parte della Bielorussia come tattica ibrida è inaccettabile. La Nato è solidale con la Polonia e tutti gli alleati nella regione", aggiunge il segretario generale.

Bielorussia: truppe Nato sorvegliano confini est Alleanza

migranti al confine tra bielorussia e polonia 23

(ANSA) - Con la 'Enhanced forward presence' (presenza rafforzata avanzata), la Nato ha - già da anni - quattro battaglioni multinazionali nella regione Est dell'Alleanza, in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, (missioni stabilite dopo l'annessione della Crimea per un totale di oltre 4.600 unità), guidati rispettivamente da Regno Unito, Canada, Germania e Stati Uniti. Si legge sul sito della Nato.

alexander lukashenko

In particolare, in Lettonia l'Italia ha una truppa di 200 unità. "La loro presenza - viene evidenziato - chiarisce che un attacco a un alleato sarà considerato un attacco all'intera Alleanza". Fonti Nato spiegano che per il momento prosegue il monitoraggio della situazione alle frontiere con la Bielorussia e le consultazioni con gli alleati. Viene inoltre evidenziato che la riunione ministeriale Esteri, che si terrà a Riga, dal 30 al primo dicembre, era già stata fissata in Lettonia, prima della crisi col regime di Minsk.

Cremlino, situazione tesa al confine polacco-bielorusso

migranti al confine tra bielorussia e polonia 1

(ANSA) - "Certo, la situazione è tesa e allarmante. Richiede una condotta molto responsabile da tutte le parti interessate". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, parlando della situazione alla frontiera tra Bielorussia e Polonia. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Bielorussia: Varsavia, almeno 4.000 i migranti al confine

putin e lukashenko

(ANSA-AFP) - Sono circa 4.000 i migranti vicino a Kuznica, nei pressi del confine della Bielorussia con la Polonia, secondo i servizi speciali polacchi. "Ma secondo le nostre stime, potrebbero esserci tra i 12.000 e i 15.000 migranti in territorio bielorusso", ha dichiarato alla radio polacca Stanislaw Zaryn, portavoce dei servizi speciali di Varsavia.

migranti al confine tra bielorussia e polonia 22 migranti al confine tra bielorussia e polonia 3 migranti al confine tra bielorussia e polonia 26 migranti al confine tra bielorussia e polonia 30 migranti al confine tra bielorussia e polonia 29 migranti al confine tra bielorussia e polonia 15 migranti al confine tra bielorussia e polonia 7 migranti al confine tra bielorussia e polonia 14 migranti al confine tra bielorussia e polonia 4 migranti al confine tra bielorussia e polonia 18 migranti al confine tra bielorussia e polonia 24 migranti al confine tra bielorussia e polonia 19 migranti al confine tra bielorussia e polonia 25 migranti al confine tra bielorussia e polonia 31 migranti al confine tra bielorussia e polonia 27 migranti al confine tra bielorussia e polonia 32 migranti al confine tra bielorussia e polonia 33 migranti al confine tra bielorussia e polonia 6 migranti al confine tra bielorussia e polonia 21 migranti al confine tra bielorussia e polonia 2