LUKASHENKO, VASSALLO DI DUE PADRONI: DOPO PUTIN, ORA ANCHE XI JINPING SCORRAZZA IN BIELORUSSIA – A GENNAIO LA COMPAGNIA AEREA DI TRASPORTO “AIR CHINA CARGO” HA EFFETTUATO 4 VOLI SULLA ROTTA URUMQI-MINSK E RITORNO TRASPORTANDO ATTREZZATURE MILITARI – PECHINO HA PORTATO ARMI PER CONTO DI PUTIN PER BOMBARDARE L’UCRAINA DA MINSK?

alexander lukashenko xi jinping 2

'ATTREZZATURA MILITARE DA CINA A BIELORUSSIA SENZA DOGANA'

(ANSA) - Secondo gli osservatori del gruppo indipendente Gayun bielorusso, all'inizio di gennaio la compagnia aerea di trasporto cinese Air China Cargo ha effettuato 4 voli sulla rotta Urumqi-Minsk e ritorno trasportando attrezzature militari.

Gayu, citato dai media ucraini, afferma che non si conosce esattamente che tipo di carico militare sia stato portato dalla Cina alla Bielorussia, ma indica che l'aereo da trasporto Boeing 747-4FTF che ha effettuato i 4 voli è atterrato nella zona vip dell'aeroporto di Minsk, la stessa utilizzata dal presidente Alexander Lukashenko, e "molto probabilmente il carico non è stato sdoganato. Il cargo ha lasciato immediatamente l'aeroporto, poiché intorno all'area di sosta degli aerei non c'è posto per un carico militare, in modo da non attirare ulteriore attenzione e non lasciare le attrezzature all'aria aperta".

lukashenko putin

alexander lukashenko xi jinping 1 bandiere bielorusse a pechino 1