LULA, CHE MANDRILLONE - USCITO DAL CARCERE, IL 74ENNE EX PRESIDENTE BRASILIANO HA PRESENTATO LA SUA FIDANZATA: ROSANGELA SILVA, DETTA JANJA, 52 ANNI (22 MENO DI LUI), SOCIOLOGA E MILITANTE DEL PARTITO DEI LAVORATORI - LEI E’ ANDATA A TROVARLO IN CELLA OGNI SETTIMANA E ADESSO CHE LUI È LIBERO, SI PREPARANO ALLE NOZZE…

Daniele Mastrogiacomo per “il Venerdì - la Repubblica”

LULA E ROSANGELA SILVA DETTA JINJA

È la prima cosa che ha fatto quando è uscito dal carcere, l' 8 novembre scorso, dopo 580 giorni: Lula le ha preso la mano e davanti alla folla di militanti che lo stavano aspettando con il cibo e la cachaça fatti in casa, l' ha presentata: «Questa è Janja, Janjinha, la mia fidanzata, il mio amore». Ma la relazione non era un segreto. Il 18 maggio, l' ex ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, dopo l' ennesima visita al leader, aveva postato la novità su Facebook: «Presto Lula si sposerà».

Rosângela Silva, detta Janja, 52 anni, sociologa, ha fatto davvero innamorare il fondatore del Partito dei lavoratori che di anni ne ha 74 e, sotto accusa per corruzione, è in attesa della sentenza definitiva. Non è chiaro quando sia nata la loro relazione. Da sempre militante petista, lei lavora all' Itaipu Binacional, la società statale che gestisce la centrale idroelettrica del Paraná.

Durante la presidenza Lula, la società era guidata dal Partito dei lavoratori. Il presidente era Jorge Samek, vecchio amico del leader, mentre nel consiglio finanziario sedeva Gleisi Hoffmann, la combattiva presidente del Pt. Frequentare il cerchio dei fedelissimi di Lula era dunque facile. Ma la leggenda vuole che si siano incontrati nella roulotte che lui usava per i giri elettorali in Brasile.

Marisa Leticía Rocco, la moglie, è morta due anni fa. Lei e Lula si conoscevano sin dai tempi della dittatura e della clandestinità. L' ex presidente del Brasile ha sofferto molto per la sua scomparsa. Mentre era in carcere, gli è morto anche un fratello (i magistrati, con un accanimento davvero crudele, gli avevano negato il permesso di partecipare ai funerali). Poi un altro colpo ancora: il nipotino di 7 anni stroncato da una meningite.

Quando Rosângela è arrivata nella sede Itaipu di Curitiba, la stessa città in cui si trova il carcere, per Lula era dunque il momento più duro. È andata a trovarlo ogni settimana. Gli ha letto la valanga di lettere e messaggi in arrivo da tutto il mondo. Ha selezionato le richieste di visite, le interviste, ha corretto le sue risposte e i discorsi spediti all' esterno. Luiz Inácio da Silva è rinato. E ora lo aspetta il matrimonio. Il carcere si vedrà.