Giuseppe Candela per Dagospia

silvia sardone e roberto di stefano

ESPLODE L'AMORE TRA I LEGHISTI SILVIA SARDONE E DAVIDE CAPARINI

E' finito l'amore tra l'europarlamentare leghista Silvia Sardone e Roberto Di Stefano, anche lui esponente del Carroccio e sindaco di Sesto San Giovanni. Sempre nel partito guidato da Matteo Salvini è nato il nuovo amore, quello tra Sardone e Davide Caparini, ex parlamentare e assessore al Bilancio e Finanza della Regione Lombardia. Caparini ha avuto anche una liaison con Giulia Martinelli, ex di Matteo Salvini.

barbara d'urso alfonso signorini

GRANDE FRATELLO VIP, BARBARA D'URSO OSPITE DI SIGNORINI ALLA FINALISSIMA. POMERIGGIO 5 SI SPOSTA A ROMA

Alfonso Signorini per la finalissima del Grande Fratello Vip, prevista lunedì 14 marzo, dovrà schierare il miglior sorriso di circostanza. Ospiterà in studio la collega Barbara D'Urso, da cui più volte ha preso le distanze. Perché Carmelita sarà presente nel reality di Canale 5? Per il lancio della nuova edizione de "La Pupa e il Secchione Show", prodotta da Endemol che sta spingendo per lo spazio promozionale. La trasmissione debutterà il giorno successivo su Italia1, forse con la sola prima puntata in diretta. Nel cast dovrebbero esserci Mila Suarez, ex di Alex Belli, Flavia Vento e Aristide Malnati, amico di Signorini. Gira voce che per i mesi di marzo e aprile Pomeriggio 5 dovrebbe andare in onda direttamente da Roma.

bruno vespa

PORTA A PORTA, I VINCITORI DI SANREMO DANNO BUCA A VESPA

Bruno Vespa ha organizzato la tradizionale puntata post-Sanremo. La messa in onda ieri con la presenza del conduttore e direttore artistico Amadeus e un videomessaggio di Rosario Fiorello. Il problema? I vincitori Mahmood e Blanco hanno deciso di dare buca a Vespa, rifiutando l'invito. Non proprio una mossa di classe.

MICHELLE IMPOSSIBILE, NELLO SHOW DELLA HUNZIKER LA PRESENZA FISSA DI SUA FIGLIA AURORA

michelle hunziker e aurora ramazzotti 2

Michelle Hunziker ha ottenuto l'agognato one woman show. Due puntate in onda su Canale 5 mercoledì 16 e 23 febbraio, con lei tantissimi ospiti. Non solo, in entrambe le puntate sarà coinvolta sua figlia Aurora, nata dall'amore con Eros Ramazzotti. Aurora aveva partecipato da presenza fissa anche a un altro programma condotto dalla madre, "Vuoi scommettere?".

TORNA LA "BELVA" FAGNANI: TRA GLI OSPITI PAMELA PRATI E ILARY BLASI

Tremate tremate le Belve son tornate. Il programma cult di Francesca Fagnani andrà in onda in seconda serata su Rai2 da venerdì 18 febbraio. Avvisate Mediaset che a sottoporsi alle domande della giornalista ci sarà anche Pamelona Prati, la primadonna del Bagaglino è finita ai margini della tv dopo il famoso Prati-gate e il finto matrimonio con Mark Caltagirone, svelato proprio da questo sito. Non solo, tra gli ospiti della nuova edizione anche un nome che difficilmente appare sugli schermi Rai: la conduttrice Ilary Blasi.

francesca fagnani

NETFLIX ITALIA PRODUCE IL SUO PRIMO REALITY SHOW: ECCO DI COSA SI TRATTA

La sezione italiana di Netflix si lancia nel mondo dei reality show. Stando alle nostre fonti il colosso starebbe producendo con il gruppo Banijay un reality ambientato in Messico, di cosa si tratta? Un gruppo di ragazzi lavora e vive insieme. Altri dettagli? Le bocche sono cucite.

stefano de martino belen rodriguez

BELEN, DE MARTINO E IL RITORNO DI FIAMMA A FAVOR DI PAPARAZZO AMICO

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, capitolo ritorno di fiamma. L'ennesimo. Le foto in aeroporto, le foto sotto casa a notte fonda. Due volponi del gossip consapevoli della possibilità di essere paparazzati.

I MANESKIN A SANREMO SENZA CERIONI: TUTTO FIRMATO GUCCI

maneskin

Proprio nei giorni scorsi abbiamo segnalato il grande successo sanremese dello stylist Nick Cerioni impegnato con ben dieci artisti, tra big in gara ed ospiti. Una lista con gli assenti eccellenti: i Maneskin. La band che spopola nel mondo lo scorso anno si era affidata proprio allo stylist di Achille Lauro ma quest'anno è stata seguita in tutto e per tutto direttamente da Gucci.

GIRA VOCE

1) Dopo Sanremo, un passaggio a Domenica In e di corsa a Che tempo che fa. Ore intense e tempi stretti per i vincitori Mahmood e Blanco. Domenica sera subito dopo la partecipazione nel contenitore condotto da Mara Venier per arrivare in tempo da Fazio hanno preso un volo. Non di linea, aereo privato.

alvise rigo

2) Alvise Rigo ci aveva sperato ma sul finale è stato trombato. Il concorrente di Ballando con le stelle avrebbe dovuto vestire i panni (si fa per dire) di inviato nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi ma il posto all'ultimo momento è stato affidato al più esperto Alvin. Gira voce che l'abbia presa malissimo, sarà ricompensato con altre occasioni?

INDOVINELLI

1) Non la ferma più nessuno. A Mediaset tutti guardano con sospetto e preoccupazione una bella giornalista in rampa di lancio, assicurano che la sua ascesa continuerà. "Ha un amante potentissimo", assicurano i beninformati. Di chi stiamo parlando?

nick cerioni

2) Sembrava solo un flirt passeggero, il loro rapporto invece è diventato qualcosa di serio. Lei è una conduttrice con la passione per lo sport, lui il dirigente di una big del calcio italiano. Amore che ben presto potrebbe diventare pubblico. Chi sono?

