A LUME DI CANDELA – PAMELA PRATI, MEGLIO DI “BEAUTIFUL” - A DAGOSPIA MALGIOGLIO CONFERMA CHE LA DATA DELLE NOZZE È L’8 MAGGIO, MA LA LOCATION RIMANE UN MISTERO: "MI HA CHIAMATO E MI DETTO: 'MI SPOSERÒ FUORI', NON HO CAPITO SE ALL'ESTERO O FUORI ROMA. LE HO SPIEGATO CHE NON AVEVO RICEVUTO NEMMENO LA PARTECIPAZIONE ALLE NOZZE” – MA CHI INVITA LA GENTE ALLE NOZZE SENZA DIRE DOVE? DOPO L’UMBRIA, ADESSO SI PARLA DELLA TOSCANA E INTANTO GLI SPONSOR SONO IN FUGA…

Giuseppe Candela per Dagospia

CRISTIANO MALGIOGLIO CON IL KILT

"Mi hanno deluso questi finti amici che dicono nelle trasmissioni che mi vogliono bene e poi nessuno che mi ha mandato un messaggio chiedendomi come sto. Dopo tutto quello che è successo dovrò rivedere la lista degli invitati", aveva dichiarato Pamela Prati a Verissimo.

Nei giorni scorsi Cristiano Malgioglio aveva replicato su Instagram precisando: "(...) Ho letto che molti dei tuoi amici non si sono fatti sentire...A questo punto devo dirti che hai detto una menzogna, perché il sottoscritto ti ha inviato ben due messaggi ai quali tu non hai risposto."

PRATI PERRICCIOLO MICHIELAZZO

Proprio il cantante dal ciuffo biondo sarà ospite questa sera al Maurizio Costanzo Show, l'autore Gabriele Parpiglia ieri, sul suo profilo Instagram, avvisava i follower che nella trasmissione di Canale 5 "Cristiano Malgioglio svelerà che la data delle nozze è fissata l'8 maggio", aggiungendo che questa "è davvero una brutta storia".

pamela prati mark caltagirone

Questa storia, bella o brutta che sia, scriverà il capitolo finale a Verissimo, dove Parpiglia figura tra i collaboratori, che detiene l'esclusiva. Data accennata da Federica Panicucci a Mattino 5 lo scorso 19 aprile: "Attenzione, c'è la data del matrimonio: l'8 maggio. Finalmente è uscita la data ufficiale quindi è tutto regolare Pamela Prati dice: 'Io mi sposerò in questa data'". Virgolettato della Prati che ci risulta inesistente ma soprattutto la data in questione (era stata scritta anche da Fanpage il 17 aprile scorso) non trovava conferme dalle parti di Cologno Monzese.

"Il matrimonio ci sarà a maggio. Sarà un matrimonio religioso, mi sposerò davanti a Dio perché sono molto cattolica", aveva detto la showgirl a Silvia Toffanin che nel corso dell'intervista, esausta per le mancate risposte, aveva incalzato: "Scusa Pamela non vuoi parlare di niente, che sei venuta a fare?".

il compleanno di pamela prati festeggiato nel centro estetico di formello

Nelle partecipazioni pubblicate dalla primadonna del Bagaglino su Instagram il giorno era stato cancellato ma si vedeva un "m" e una "l" che assicurano dunque che il giorno in questione sarà un mercoledì. L'8 maggio torna di moda, grazie all'annuncio di Cristiano Malgioglio che Dagospia ha contattato: "Ci siamo sentiti con Pamela dopo il post che avevo pubblicato su Instagram, mi ha chiamato e le ho spiegato che non avevo ricevuto nemmeno la partecipazione alle nozze. Mi ha detto che me l'aveva spedita e che si sposerà l'8 maggio. Io fino a oggi non ho ricevuto nulla."

"Mark Caltagirone non l'ho mai visto, spero questa storia sia vera perché neanche un press agent hollywoodiano sarebbe in grado di inventare una cosa del genere. E' dispiaciuta per il comportamento di molti suoi amici che vanno in tv a parlare male di lei dietro compenso.

CRISTIANO MALGIOGLIO

Sono amico di vecchia data di Pamela, la conosco da anni, conosceva mia madre e siamo stati molto amici", aggiunge l'opinionista del Grande Fratello. Quindi Malgioglio è stato invitato al telefono, non ha ancora ricevuto la partecipazione, gli è stata comunicata la data ma stranamente non il posto dove dirà sì all'amato Mark: "Mi ha detto: 'Mi sposerò fuori', non ho capito se all'estero o fuori Roma." Si invita una persona a un matrimonio e non si comunica la location?

pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo

Da settimane si parla infatti dell'Umbria come la regione prescelta, location ribadita in diverse occasioni dalla stessa Prati. Nelle ultime ore è cominciata a circolare l'ipotesi di uno spostamento in Toscana, a meno di quindici giorni dalle nozze. Almeno Verissimo ha ricevuto una comunicazione ufficiale sulla data, l'8 maggio torna dunque di moda, e sulla location?

la story di pamela prati sulle nozze con marco caltagirone

Gira voce anche che le due manager Eliana Michelazzo e Pamella Perricciolo sarebbero molto agitate per la presunta fuga degli sponsor, si parla di accordi chiusi prima dello scandalo reso noto da Dagospia. Del resto, chi non si sposa con gli sponsor? Moglie e mamma, la soap dell'anno, continua...

