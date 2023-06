E LA LUNA BUSSÒ ALLA PORTA DI VICTORIA - LA NUOVA FIAMMA DELLA SENSUALE BASSISTA DEI MANESKIN E' L'ANDROGINA LUNA PASSOS. NATA A RIO DE JANEIRO, È UNA MODELLA CHE HA SOLCATO LE PASSERELLE PIÙ IMPORTANTI E SI GODE LA VITA IN MODALITA' "EUPHORIA" (SESSO FLUIDO E ROCK DURO) - LA LOLITA DEL ROCK ITALICO, APERTAMENTE LESBICA, È STATA PIZZICATA DA “CHI” MENTRE SI SLINGUAZZAVA LUNA IN BARCA, A LARGO DI IBIZA - VIDEO

VICTORIA DE ANGELIS SI SCATENA A IBIZA CON LUNA PASSOS

Estratto dell’articolo di Valentina Lupia per www.repubblica.it

victoria de angelis con la sua fidanzata luna 3

I paparazzi le hanno immortalate in barca a Formentera, mentre si scambiavano tenerezze. Una è Victoria De Angelis, la bassista dei Måneskin, che non ha mai fatto mistero di essere bisessuale. L'altra è Luna Passos.

Non una storiella, probabilmente, visto che la stessa bassista è sempre stata piuttosto discreta sulla propria vita privata. Ma questa volta ha pubblicato su Instagram diverse foto con lei, e gli amici in vacanza in Spagna. Tra barche, aperitivi, relax alla fine del tour. Ustioni, linguacce, bellezza.

Luna Passos è una modella professionista. Alta 1.75 centimetri, castana chiara con occhi scuri, ha partecipato a sfilate - ha calcato le passerelle anche per presentare capi di Yves Saint Laurent o Ginvenchy - ed è comparsa in importanti servizi fotografici finiti su riviste di moda e lifestyle.

victoria de angelis con la sua fidanzata luna 1

È nata a Rio de Janeiro, in Brasile, ma ha origini anche olandesi. Lavora in tutto il mondo. Tra le sue passioni, la danza, la pole dance, l'hula hoop, l'arte, l'uncinetto, la realizzazione di accessori di moda, le fotografie. […]

