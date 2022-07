LUNA PARK HORROR – A PALMA CAMPANIA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, IN UN PICCOLO LUNA PARK ALLESTITO DOMENICA SCORSA È CROLLATA UNA GIOSTRA MENTRE UNA VENTINA TRA RAGAZZI E BAMBINI ERANO INTENTI A FARE UN GIRO – SI È SFIORATA LA STRAGE. 10 I FERITI, TRA I QUALI UNA 12ENNE CHE È RIMASTA PER UNA NOTTE IN OSSERVAZIONE IN OSPEDALE – IL GESTORE DELL’IMPIANTO È INDAGATO CON L’IPOTESI DI LESIONI COLPOSE – VIDEO

Marco Santoro per https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Una domenica di festa, all’aperto tra famiglie e bambini sorridenti, per la ricorrenza della Madonna delle Grazie. Ma la serata del 10 luglio, a Palma Campania in provincia di Napoli, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nel piccolo luna park allestito nel parcheggio di via Querce, una giostra è crollata mentre almeno una ventina tra ragazzi e bambini erano intenti a fare un giro.

I ponteggi e le attrezzature crollate li hanno travolti, alcuni di loro sono caduti anche da una altezza considerevole. Mentre altri adulti, che erano vicini alla giostra, sono stati coinvolti dal cedimento. Almeno dieci i feriti tra adulti e bambini, per gli altri tanta paura.

Il cedimento ha interessato una giostra realizzata con sedili sospesi dal terreno, legati a un corpo centrale attraverso delle catene. La giostra prevede una rotazione veloce e continua, che fa quasi “volare” i ragazzi seduti sui sediolini.

I soccorsi

Proprio al culmine del “giro di giostra” è avvenuto il crollo. Prima i familiari dei bambini, poi i sanitari del 118, hanno immediatamente soccorso i feriti. Una decina, alcuni dei quali precauzionalmente fatti visitare in ospedale.

Una bambina di 12 anni è rimasta precauzionalmente in osservazione al Santobono di Napoli, poi in mattinata ha lasciato l’ospedale. Ma tranne piccoli traumi, qualche escoriazione, lividi e tanta paura, nessuno è in pericolo di vita.

Nel piccolo luna park sono arrivati anche i carabinieri. Che hanno avviato le verifiche sulle autorizzazioni dei giostrai ambulanti ma anche sulla manutenzione e sulla condizione della giostra crollata.

Le indagini

La Procura di Nola ha aperto un fascicolo sul crollo della giostra. Per il momento risulta iscritto nel registro degli indagati - con l’ipotesi di lesioni colpose - il gestore dell’impianto, una donna di Poggiomarino, comune poco distante da Palma Campania.

I carabinieri stanno verificando il rispetto delle misure di sicurezza, in attesa di ulteriori rilievi tecnici che spieghino le cause del cedimento. Il tronco centrale della giostra, alto una dozzina di metri, si sarebbe sradicato dal suolo, abbattendosi su un lato e provocando i feriti sia tra i passeggeri saliti sui sediolini in movimento, sia tra gli spettatori rimasti a terra.

Nella caduta il tronco ha sfiorato un’altra delle attrazioni allestite per la festa della Madonna delle Grazie, un autoscontro in quel momento pieno di persone.

A poche ore dalla rimozione

L'incidente è avvenuto poche ore prima della rimozione dell’impianto. «I giostrai avevano chiesto una proroga che il Comune non aveva concesso - rivela il sindaco, Nello Donnarumma - dal momento che quest’anno non si sarebbero svolti i soliti festeggiamenti per la Madonna delle Grazie».

Dunque stamattina le giostre, allestite una settimana fa, sarebbero state tutte smontate. L’apertura di un’area giochi in via Querce a Palma Campania è, spiega il sindaco, una vecchissima tradizione locale nel periodo della ricorrenza religiosa, che era stata mantenuta anche quest’anno, pur senza la festa popolare.

I giostrai sono piu’ o meno sempre gli stessi, e anche la titolare dell’impianto crollato aveva già lavorato in passato a Palma. Prima di concedere le autorizzazioni - sottolinea Donnarumma - il Comune «acquisisce una documentazione per ciascun impianto, cominciando dall’ultimo collaudo e dalla polizza assicurativa».

Materiale che ovviamente aveva presentato anche la responsabile della giostra in questione, e che sarà al vaglio degli investigatori.

