LA LUNGA ESTATE DELLE TURISTE VIOLENTATE – UNA FINLANDESE DI 22 ANNI IN VACANZA IN ITALIA È STATA STUPRATA A BOLOGNA, IN PIENA ZONA UNIVERSITARIA, ALLE 3 DI NOTTE – LA RAGAZZA È STATA AVVICINATA IN UN PUB DA UN GIOVANE MAROCCHINO, RICHIEDENTE ASILO, CHE POI L'HA AGGREDITA IN STRADA - LE TELECAMERE DI SORVEGLIANZA HANNO RIPRESO LA VIOLENZA E IL RAGAZZO È STATO ARRESTATO...

Da www.ilrestodelcarlino.it

LA PIAZZA DI BOLOGNA NELLA QUALE E' STATA STUPRATA LA TURISTA FINLANDESE

Una turista finlandese di 22 anni è stata stuprata a Bologna, in piena zona universitaria. Dopo il caso di Piacenza, che tante polemiche politiche sta sollevando, ecco un nuovo, terribile caso di violenza sessuale avvenuto in strada, nel centro delle nostre città. Il gravissimo episodio è avvenuto alle 3 della notte di sabato 20 agosto.

La ragazza è stata aggredita in largo Respighi, nel cuore della zona universitaria bolognese, mentre era incosciente forse a causa dell'alcol. Il bruto, secondo le prime indagini della polizia, è un giovane di 22 anni originario del Marocco, irregolare in Italia, che ha aggredito la ragazza in strada. Alcuni ragazzi che erano in zona hanno capito cosa stava accadendo e sono intervenuti, cercando di fermare la violenza.

stupro 3

A quel punto, il giovane ha trascinato la ragazza verso via Indipendenza, sempre seguito dai testimoni. Ne è nata, ovviamente, una discussione molto animata. Ed è a questo punto che arrivano i poliziotti: trovano un gruppo di giovani che sta trattenendo il magrebino e, sulla base delle testimonianze, lo arrestano con l'accusa di violenza sessuale. Il giovane viene portato direttamente nel carcere bolognese dalla Dozza.

Ora la questura sta passando al vaglio le telecamere della zona universitaria per raccogliere le prove a carico del giovane. La giovanissima turista è stata invece portata in ospedale dove è stato attivato il protocollo per vittime di violenza sessuale.

L'arrestato è un richiedente protezione speciale

stupro 6

Risulta "richiedente protezione speciale" il giovane marocchino arrestato. La precisazione sullo status dell'arrestato, la cui istanza "è in valutazione alla Commissione territoriale", è la Questura bolognese.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale viene rilasciato ai richiedenti asilo che non possono ottenere la protezione internazionale, ma che per la Commissione territoriale sono a rischio di persecuzione o tortura in caso di ritorno nel Paese d'origine.

stupro 2 stupro 1 stupro 5