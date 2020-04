IL LUOGO PIU’ SICURO DELLA TERRA? L’ANTARTIDE: I RICERCATORI DELLE BASI SCIENTIFICHE INTERNAZIONALI SONO GLI UNICI RIMASTI FINO AD ORA PRESERVATI DAL CORONAVIRUS - LA TESTIMONIANZA DEL CAPO MISSIONE ITALIANO DELLA ROVERE: “I COLLEGHI DALL’ITALIA MI HANNO DETTO VIA WHATSAPP. RESTA DOVE SEI, SEI AL SICURO LÌ”

Guido Santevecchi per corriere.it

C’è un solo continente ancora libero dal coronavirus. E’ l’Antartide, dove ventotto nazioni hanno installato basi per ricerche scientifiche. Circa 4 mila residenti tra tecnici, scienziati, militari, medici. C’è anche una spedizione italiana, installata nella Stazione Zucchelli tra i ghiacci del Polo Sud. Ha raccontato il capo missione, Alberto Della Rovere: «I colleghi dall’Italia mi hanno detto via Whatsapp: resta dove sei, sei al sicuro lì».

Il luogo più sicuro della Terra

La base italiana è al centro di un servizio del Washington Post, alla ricerca di notizie rassicuranti per i lettori americani in ansia virale. In Antartide le spedizioni scientifiche si installano stabilmente da ottobre a fine febbraio, la stagione primaverile ad estiva laggiù.

Non ci sono stati contatti con il resto del mondo in questi mesi e per questo il personale internazionale è rimasto alla larga dal nuovo coronavirus esploso a Wuhan a dicembre e poi diventato pandemico. «Sì, al momento questi ghiacci sono il luogo più sicuro della terra», ha detto il tecnico italiano. Sono state prese comunque precauzioni supplementari: «La dottoressa della nostra base ci ha dato fiale con gel disinfettante per le mani».

Il rientro dei ricercatori

Mantenere l’Antartide pulito dal Covid-19 è un impegno decisivo per consentire la permanenza scientifica dell’uomo nella regione: in quelle condizioni curare un paziente aggredito dal virus sarebbe estremamente difficile ed evacuarlo richiederebbe tempi lunghi. Ma ora arriva l’inverno: Della Rovere e gli italiani di Stazione Zucchelli si sono messi in viaggio per rientrare in Italia, su una nave sudcoreana che li porta in Nuova Zelanda. Sbarco previsto il 9 aprile.

Non dovranno fare quarantena, al contrario di chiunque altro entri ora nel Paese, proprio perché l’Antartide è ritenuto al momento libero dal Covid-19. Non è ancora stato deciso come il gruppo proseguirà dalla Nuova Zelanda verso l’Italia. Il capo spedizione ha messo su Twitter il suo saluto, accompagnato da una fotografia: «Buongiorno signori, questa è l’ultima notte che siamo a MZS. Questo è quello che si vede alle 22, c’è bisogno di accendere le luci altrimenti non si vede nulla»

