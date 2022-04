I LUPI IN CALORE DI WALL STREET – DOPO DUE ANNI DI COVID E CON LE TASCHE PIENE DI SOLDI DA SPENDERE, I BANCHIERI E GLI UOMINI D’AFFARI DI NEW YORK TORNANO A SOLLAZZARSI NEI CLUB CHE OFFRONO STRIP E RAGAZZE PRONTE A TUTTO – AL “SOMEWHERE NOWHERE”, IL CLUB ALL’INTERNO DI UN HOTEL, SI FA FESTA IN DISCOTECA E POI SI VA A TROMBARE IN CAMERA. IN UN RISTORANTE ITALIANO SI ORGANIZZANO INCONTRI CON PROSTITUTE IN STILE “PRETTY WOMAN”. MA C’È CHI È STATO LICENZIATO PER…

I banchieri e gli uomini d’affari di New York hanno voglia di tornare a vivere dopo il Covid e di spendere i loro super bonus in notti folli di divertimento e dissolutezza in cerca dei piaceri della carne.

Solo un mese fa un gruppo di chiassosi dipendenti della Deutsche Bank è stato licenziato dopo aver speso dalla carta aziendale più di 1.000 dollari per una notte sfrenata al Sapphire, un nightclub per gentiluomini di Midtown.

Un famoso ristorante italiano a Soho “è diventato il posto ideale se sei un ragazzo di Wall Street con un bonus di 500.000 dollari e che vuole una giovane prostituta”. Una fonte ha raccontato: «Vai lì e vedi donne molto attraenti sedute da sole o con amici ugualmente attraenti o con uomini meno attraenti e ti chiedi quale sia il collegamento.

Sono incontri che stanno diventando sempre più frequenti. Un ragazzo di Wall Street ha chiesto al mio amico una ragazza da portare a St. Barts. Lei ha voluto la certezza di avere a che fare con uno che non aveva problemi economici grazie a un controllo della carta d’identità. Poi si sono incontrati per sapere entrambi con chi stavano partendo. Alla fine, lui ha speso 25.000 dollari per il viaggio e 10.000 dollari per la ragazza per un lungo weekend. A volte tornano a New York e continuano a frequentarsi».

«La maggior parte delle persone ha perso due anni della propria vita a causa del COVID – ha raccontato un insider della vita notturna al New York Post - Stanno cercando di recuperare il tempo perso. Hanno più soldi da spendere. Ho la sensazione che il 2022 sarà il 2006 sotto steroidi».

Il Somewhere Nowhere, che ha aperto lo scorso luglio al 38° piano dell'hotel Renaissance a Chelsea, è la destinazione privilegiata per una folla di ricchi e arrapati uomini della finanza: «I ragazzi di Wall Street fanno festa al piano di sopra, incontrano ragazze e scendono dritti in una delle stanze d'albergo. Ho visto ragazzi scendere con le ragazze, fare quello che fanno e poi risalire da soli. Vogliono continuare la notte».

Stessa scena a Valbella, a Midtown, che attira stormi di ragazzi da Goldman Sachs, Merrill Lynch e Bank of America. Con le persone che lavorano a casa alcuni giorni e altri in ufficio, il manager/direttore Elio Papa ha detto a The Post: «Il giovedì è il nuovo venerdì».

C’è gente che spende centinaia di dollari per una bottiglia e chi organizza feste di compleanno a 15mila dollari. «Ci sono cene da 12.000 dollari all'Hawksmoor con bottiglie da 2.500 dollari di Chateau Margaux». E ci sono anche le guerre a colpi di champagne tra tavoli con giovani disposti a sganciare migliaia di dollari per superare il conto del tavolo accanto. Non c’è da stupirsi se gli aspiranti lupi di Wall Street stiano aumentando: 236mila studenti universitari ha fatto domanda per uno stage alla Goldman Sachs.

