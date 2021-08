LUTTO PER SHARON STONE – NON CE L’HA FATTA IL PICCOLO RIVER, IL NIPOTINO DI NEMMENO UN ANNO CHE ERA RICOVERATO IN CONDIZIONI DISPERATE: IL PICCOLO SOFFRIVA DI UN'INSUFFICIENZA TOTALE MULTIORGANO E L’ATTRICE AVEVA CHIESTO DI PREGARE PER UN MIRACOLO – ORA IL TRISTE ANNUNCIO SUI SOCIAL CON UN VIDEO COMMOVENTE: NELLE SCORSE ORE SHARON AVREBBE DOVUTO PARTECIPARE ALLA SFILATA DI DOLCE E GABBANA A VENEZIA, MA… VIDEO

Arianna Ascione per "www.corriere.it"

sharon stone a venezia

Purtroppo non ce l’ha fatta il piccolo River William Stone: il nipotino dell’attrice Sharon Stone, che da qualche giorno versava in condizioni disperate a causa di un’insufficienza multiorgano, è morto. Figlio del fratello minore della star Patrick e di sua moglie Tasha, coppia che vive lontano dai riflettori, il prossimo 8 settembre avrebbe compiuto il suo primo anno di vita.

«È stato trovato oggi nella sua culla con una insufficienza totale multiorgano (patologia conosciuta anche come MODS da Multiple Organ Dysfunction Syndrome, ndr.). Per favore pregate per lui perché abbiamo bisogno di un miracolo» aveva scritto qualche giorno fa l’attrice disperata su Instagram chiedendo pensieri e preghiere.

RIVER STONE - IL NIPOTINO DI SHARON

A corredo del post Stone, che soltanto pochi mesi fa era stata madrina di battesimo di River, aveva pubblicato una straziante foto che ha fatto il giro del mondo: il bimbo, ricoverato d’urgenza in ospedale, appariva completamente intubato, con gli occhi chiusi e collegato a numerosi tubicini. La star in questi giorni era lontana da casa: si trovava a Venezia dove stava trascorrendo un breve periodo di vacanza.

Era infatti tra le ospiti più attese, insieme all’attrice e cantante Jennifer Lopez, della sfilata di Dolce & Gabbana andata in scena domenica sera in piazza San Marco. Ma, a poche ore dall’annuncio social, la protagonista di «Basic Instinct» aveva deciso di fare i bagagli, lasciare la città lagunare e tornare immediatamente negli Stati Uniti, a Los Angeles, per stringersi accanto alla sua famiglia («Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro», hanno detto i due stilisti durante la presentazione per annunciare l’assenza). Dal giorno in cui l’attrice ha reso pubblica l’improvvisa e inaspettata malattia di River sono molti i vip (come Kate Hudson e Gal Gadot) e le persone comuni che le hanno espresso vicinanza in un momento così drammatico.

river stone 2

In queste ore – con la diffusione della notizia della prematura scomparsa – stanno invece arrivando numerosi messaggi di cordoglio. «River William Stone Sept. 8, 2020 - Aug. 30, 2021» ha scritto semplicemente Sharon per dare la notizia. Il messaggio, pubblicato sui social, è corredato da un video in cui si vede il piccolo River giocare insieme all’attrice sul lettone, in un momento familiare molto toccante.

river stone 3

«Mi dispiace così tanto» ha scritto Andie MacDowell, tra le prime a commentare. A settembre dello scorso anno Stone era al culmine della felicità: aveva pubblicato uno scatto del nuovo arrivato a pochi giorni dalla nascita, mentre tornava a casa seduto nel seggiolino dell’auto («Guarda chi sta andando a casa»). A gennaio invece aveva caricato un’altra foto molto dolce, che ritraeva River in una tutina di ciniglia: «Mio nipote e figlioccio, River» aveva commentato orgogliosa.

