MA L'APP STORE E' VERAMENTE SICURO? IL WASHINGTON POST HA SCOPERTO CHE TRA LE MILLE APP PIU' SCARICATE, QUASI IL 2% E' UNA TRUFFA - QUESTE APP HANNO GENERATO INCASSI PER 48 MILIONI DI DOLLARI, DI CUI IL 30% E' RIMASTO AD APPLE - LA SOCIETA' SI E' SEMPRE VANTATA DI ESERCITARE UN CONTROLLO STRINGENTE SU QUANTO VIENE PUBBLICATO NELLO STORE, INDUCENDO I CLIENTI A FIDARSI DELLE APP PRESENTI - INVECE...

Dagotraduzione dal Washington Post

Apple Cina 3

L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, ha a lungo sostenuto che è necessario controllare la distribuzione delle app su iPhone, altrimenti l'App Store si trasformerebbe in «un mercatino delle pulci».

Ma tra le 1,8 milioni di app, le truffe si nascondono in bella vista. I clienti di diverse app VPN, che in teoria proteggono i dati degli utenti, nelle recensioni si sono lamentati di aver ricevuto un messaggio che li avvisava di avere il dispositivo infettato da un virus. Nello store è presente un’app per la lettura dei codici QR a 4,99 dollari a settimana, ma il servizio è incluso nella telecamere dell’iphone. Alcune app si presentano in modo fraudolento come appartenenti a marchi importanti, Amazon e Samsung per esempio.

APPLE STORE

Secondo un'analisi del Washington Post, tra le 1.000 app che hanno incassato di più sull'App Store, quasi il 2% è una truffa. In termini di incassi, la società specializzata in ricerche di mercato Appfigures ha stimato che i consumatori hanno pagato circa 48 milioni di dollari a queste app.

Inoltre, Apple trae profitto da queste app perché trattiene fino al 30% di tutte le entrate generate dall'App Store. Ancora più comuni, secondo l'analisi di The Post, sono le app "fleeceware" che utilizzano recensioni non autentiche dei clienti per salire nelle classifiche dell'App Store. In questo modo le app inducono i clienti a pagare prezzi più alti per un servizio offerto altrove con recensioni vere.

APPLE PRIVACY

Due terzi delle 18 app di The Post segnalate ad Apple sono state rimosse dall'App Store.

La Apple sta affrontando un controllo senza precedenti su come esercita il suo potere e sta lottando per mantenerlo. Regolatori e concorrenti si sono concentrati in particolare sull'App Store: a differenza degli app store su altri sistemi operativi mobili, lo store di Apple non ha concorrenza ed è l'unico modo per i possessori di iPhone di scaricare software sui propri telefoni senza aggirare le restrizioni di Apple. Attraverso di esso, Apple mantiene uno stretto controllo sulla distribuzione del software e sui pagamenti sul suo sistema operativo mobile, chiamato iOS.

SEDE APPLE CUPERTINO

Apple sostiene da tempo che il suo controllo esclusivo sull'App Store è essenziale per proteggere i clienti e consente solo le migliori app sul suo sistema. Ma il monopolio di Apple sul modo in cui i consumatori accedono alle app su iPhone può effettivamente creare un ambiente che offre ai clienti un falso senso di sicurezza, secondo gli esperti. Poiché Apple non deve affrontare alcuna grande concorrenza e così tanti consumatori sono costretti a utilizzare l'App Store su iPhone, non c'è alcun incentivo per Apple a spendere soldi per migliorarlo, dicono gli esperti.

TIM COOK

«Se i consumatori avessero accesso ad app store alternativi o ad altri metodi di distribuzione del software, Apple sarebbe molto più propensa a prendere questo problema più seriamente», ha affermato Stan Miles, professore di economia alla Thompson Rivers University nella British Columbia, Canada.

«Manteniamo standard elevati proprio per fare in modo che l'App Store sia un luogo sicuro e affidabile in cui i clienti possano scaricare software e agiremo sempre contro le app che danneggiano gli utenti», ha dichiarato il portavoce di Apple Fred Sainz al Post. «Apple è leader del settore con pratiche che mettono al primo posto la sicurezza dei nostri clienti e continueremo a imparare, evolvere le nostre pratiche e investire le risorse necessarie per assicurarci che ai clienti venga presentata la migliore esperienza».

APPLE MONDO

Simon Willison, un ingegnere del software ed ex sviluppatore iOS, di recente si è innamorato di un'app che non era come si presentava. Willison possiede un televisore Samsung ed è andato sull'App Store per installare l'app di controllo remoto Samsung chiamata "SmartThings". È apparsa un'app chiamata "Smart Things", che affermava di essere un telecomando per i televisori Samsung. Willison ha pagato 19 dollari per l'app.

apple

Si è scoperto che l'app fingeva di essere il prodotto Samsung originale. Il suo errore, dice, è stato «presupporre che il processo di revisione dell'App Store fosse buono», ha detto. «Ho tenuto Apple in maggiore considerazione rispetto a Samsung».

Apple non è l'unica azienda che lotta con questo problema: ci sono false app anche sul Play Store di Google, disponibile sul suo sistema operativo mobile Android. Ma a differenza di Apple, Google non dichiara il suo Play Store sicuro. I consumatori possono scaricare app da diversi negozi sui telefoni Android, creando concorrenza tra gli app store.

APP STORE

Apple afferma di migliorare costantemente i suoi metodi per scovare le truffe e di solito le rileva entro un mese dall'arrivo sull'App Store.

In un recente comunicato stampa, Apple ha affermato di aver utilizzato nuovi strumenti per verificare l'autenticità delle recensioni degli utenti e l'anno scorso ha espulso dall'App Store 470.000 account di sviluppatori di app. Gli sviluppatori, tuttavia, possono creare nuovi account e continuare a distribuire nuove app.

Apple potrebbe inconsapevolmente aiutare i truffatori più sofisticati eliminando molti di quelli meno competenti durante il processo di revisione delle app, ha affermato Miles, coautore di un documento intitolato "The Economics of Scams".

APP STORE DI APPLE

«Se le persone non sono preoccupate di essere truffate, allora ci sarà molta vittimizzazione», ha detto. Miles ha anche affermato che Apple potrebbe avvertire i consumatori che alcune app «probabilmente sono una frode e quindi l'acquirente fa attenzione prima di acquistare l’app».

Eric Friedman, capo della Fraud Engineering Algorithms and Risk unit, o FEAR, ha affermato che il processo di screening di Apple è «più simile alla bella signora che ti saluta con una ghirlanda all'aeroporto hawaiano che al cane antidroga» ha scritto Friedman in una email, emersa durante il processo contro Epic Games. Apple impiega un team di revisione delle app di 500 persone, che vaglia le richieste degli sviluppatori. «App Review sta portando un coltello da burro di plastica in una sparatoria», ha scritto Friedman in un'altra e-mail. Apple ha rifiutato di rendere disponibile Friedman a commentare. Nella sua deposizione, Friedman ha indicato gli investimenti che Apple ha fatto per fermare le frodi. «Molto è cambiato negli ultimi cinque anni», ha detto.

apple pay pagamento

Sebbene la sezione delle valutazioni dell'App Store sia piena di reclami dei clienti che si riferiscono alle app come truffe, non c'è modo per i clienti Apple di segnalarlo ad Apple, se non contattare un normale rappresentante del servizio clienti Apple. Apple aveva un pulsante, appena sotto la sezione valutazioni e recensioni nell'App Store, che diceva «segnala un problema», che consentiva agli utenti di segnalare app inappropriate. Sulla base delle discussioni tra i clienti Apple sul sito Web di Apple, la funzione è stata rimossa intorno al 2016. Sainz ha affermato che i clienti possono ancora segnalare le app attraverso altri canali.