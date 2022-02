MA E' KIM O NAOMI? - KIM KARDASHIAN FINISCE SOTTO IL FUOCO INCROCIATO DI BLOGGER E FAN PER IL SERVIZIO SU "VOGUE": LA ACCUSANO DI VOLER IMITARE LO STILE DEI NERI, LE LORO ACCONCIATURE, I VESTITI, E DI FARLO PROPRIO NEL "BLACK HISTORY MONTH", IL MESE DEDICATO ALLA STORIA NERA - GLI UTENTI: "ASSURDO DIRE CHE UNA KARDASHIAN STA RIDEFINENDO LA BELLEZZA QUANDO LE DONNE NERE HANNO STABILITO TENDENZE PER DECENNI..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Kim Kardashian sulla copertina di Vogue

Ma è Kim o Naomi? Nel nuovo numero di Vogue campeggia in copertina un servizio su Kim Kardashian, a lungo accusata di copiare lo stile della top model Naomi Campbell, e queste foto confermano la tendenza.

Il blog di moda Diet Prada ha aperto il dibattito, accusando la star di imitare le tradizionali acconciature africane e indossare abiti simili a quelli delle icone nere. Il post, intitolato “Kim e Vogue hanno detto Black History Month», si è guadagnato anche il like di Naomi Campbell.

Gli utenti, infuriati, hanno sottolineato che il tempismo nel pubblicare il servizio fotografico è stato particolarmente negativo visto che è il mese della storia nera negli Stati Uniti. Hanno scritto: «Nel mezzo del Black History Month, ci lasciano cadere questo. Sono così *stanco* di sentirmi dire che una Kardashian sta "ridefinendo la bellezza" quando le donne nere hanno stabilito tendenze di bellezza e stile per decenni».

Naomi Campbell

«Questo è il livello di appropriazione di Rachel Dolezal a questo punto»; «Vuole essere così tanto Naomi»; «Questo è ciò che mi è venuto in mente per la prima volta quando ho visto quelle foto»; «Beh, sappiamo tutti che Kim ha fatto un intero affare cercando di essere nera. Dal corpo, dagli uomini e così via...»;

«Questo è sbagliato in così tanti livelli»; «Sbatti le palpebre se non sei sorpreso»; «tutte le donne nere non erano disponibili eh?»; «Ma... lei non è nera»; «Hanno detto “il mese della storia nera, ma possiamo renderlo non nero?”».

Kim ha ricevuto un certo supporto, tuttavia, con alcuni utenti che hanno sottolineato che molte figure della moda riciclano le tendenze e che le riviste vengono stampate con un mese di anticipo.

Hanno scritto: «Mi sento così un po' alla portata»; «Persone ricche che indossano gli stessi stilisti, stilizzati dagli stessi stilisti, ispirati dalle stesse icone – scandaloso»;

Post di Diet Prada

«Questo post è così inutile... A che punto l'ispirazione diventa appropriazione? Ora anche gli angoli di un quadro sono appropriazione di una cultura/razza? Anche se non sta mancando di rispetto a nessuno perché sono letteralmente tutti riferimenti alla moda e alla bellezza (solo perché Naomi lo ha indossato non significa che sia solo per le persone di colore». «Credo che sia solo un editoriale di moda che non ha nulla a che fare con la razza, ma le persone si stanno sforzando troppo di spingere questi argomenti quando non è letteralmente necessario o rilevante per un editoriale di moda».

Commenti utenti 3 Commenti utenti 2 Commenti utenti Kim Kardashian