Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Una fuga di dati rivela l'entità degli investimenti esteri nell'emirato, uno dei centri finanziari più opachi del pianeta, in particolare nel settore immobiliare di lusso.

Con le sue spiagge artificiali, i suoi grattacieli scultorei e le sue stazioni sciistiche in mezzo al deserto, Dubai appare come uno stravagante paradiso terrestre per i ricchi del mondo. Ma il più appariscente degli Emirati Arabi Uniti è anche uno dei centri finanziari più opachi del pianeta, meta provvidenziale di denaro illecito o sospetto. Scrive Le Monde.

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina il 24 febbraio, il timore che gli oligarchi russi trasferiscano lì le loro fortune per sfuggire alle sanzioni hanno alzato la tensione. All'inizio di marzo, l'organismo globale antiriciclaggio, il GAFI, ha inserito Dubai nella lista grigia degli Stati a cui è stato chiesto di colmare le loro lacune nella lotta al denaro sporco. Nel mirino: finanza, ma anche immobili di lusso, grande vettore di riciclaggio, su cui regna il mistero più grande.

Questo timore è stato ora confermato da un database a cui Le Monde ha avuto accesso, rivelando l'identità di 274.000 proprietari di 800.000 proprietà situate a Dubai.

Ottenuti dal Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), un think tank americano - composto da ex ufficiali e accademici americani, indaga su crimini e conflitti internazionali -, questi dati catastali inediti datati 2020 sono stati utilizzati come base per l'inchiesta collaborativa "Dubai Uncovered", che riunisce venti media internazionali sotto gli auspici del media finanziario norvegese E24.

Il lavoro del consorzio investigativo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), un partner nell'inchiesta, ha identificato due politici russi di alto rango presi di mira dalle sanzioni internazionali.

Il primo, Aleksandr Borodai, è noto per aver servito brevemente nel 2014 come "primo ministro" della "Repubblica popolare di Donetsk", autoproclamata dai separatisti filorussi come parte del conflitto nell'Ucraina orientale. È stato poi eletto alla Duma nel 2021. Fu durante la sua rapida ascesa nella politica russa che acquistò tranquillamente un grande appartamento nel sontuoso complesso residenziale Grandeur Residences-Maurya su Palm Jumeirah, l'iconica isola artificiale a forma di palma. Il resort dispone di piscine, ristoranti, un eliporto, un campo da tennis e sicurezza 24 ore su 24.

A meno di 3 chilometri di distanza, nel porto turistico, un più modesto appartamento di 109 metri quadrati, valutato a 430.000 dollari (409.000 euro), appartiene al collega deputato Roman Liabikhov, che sarà eletto con il biglietto del Partito Comunista Russo nel 2021.

Nella fuga di notizie, i due uomini sono affiancati da noti oligarchi: Ruslan Baisarov, un uomo d'affari russo vicino a Ramzan Kadyrov, il dittatore ceceno sotto sanzioni che ha fornito soldati e risorse militari alla Russia per l'invasione dell'Ucraina; e Dmitri Rybolovlev, il ricco e controverso oligarca con passaporto cipriota che ha sede a Monaco, dove è azionista di maggioranza e presidente della squadra di calcio AS Monaco. Il signor Baisarov possiede almeno sei proprietà a Dubai, per un valore di circa 8,5 milioni di dollari, mentre il signor Rybolovlev possiede una villa sul mare a Palm Jumeirah, valutata oltre 3,5 milioni di dollari.

Politici russi di alto livello

Questo database, precedentemente inaccessibile al grande pubblico, alla stampa e ai ricercatori, espone il lato più oscuro di Dubai. La lista dei proprietari di immobili nella fuga non comprende solo uomini e donne d'affari che sono venuti a godere del dinamismo economico del piccolo emirato e delle sue agevolazioni fiscali: comprende anche un gran numero di persone coinvolte in attività criminali (frode, corruzione, traffico di droga, ecc.), bersaglio di indagini giudiziarie o sotto sanzioni internazionali.

Questo ha dato all'emirato una cattiva reputazione, dato che il suo nome è regolarmente citato in importanti casi di riciclaggio di denaro ed è il luogo dove si rifugiano i trafficanti di droga e i criminali dai colletti bianchi ricercati dalle forze di polizia internazionali nella speranza di evitare l'estradizione.

In totale, più di cento membri dell'élite politica russa, funzionari e uomini d'affari vicini al Cremlino, possiedono beni immobili nell'emirato. Questo fenomeno è destinato ad aumentare, data la neutralità degli Emirati Arabi Uniti nei confronti dell'offensiva russa in Ucraina e il loro rifiuto di applicare le sanzioni votate dall'Occidente. Il denaro investito a Cipro, un paradiso per gli oligarchi, potrebbe in particolare rifugiarsi lì.

Sospetti di traffico di cocaina

Ma il denaro russo non è l'unico ad essere investito in modo massiccio in questo importante centro finanziario mediorientale e a sollevare domande. Una dozzina di europei coinvolti nel riciclaggio di denaro e nella corruzione appaiono anche nei file di Dubai Uncovered.

In cima alla lista c'è Daniel Kinahan, un ex promotore di boxe irlandese ora sospettato di traffico di cocaina e di appartenenza a un'organizzazione criminale internazionale. In fuga a Dubai - che documenta ampiamente pubblicando foto sui social network - l'uomo è sul radar dell'Europol. Gli Stati Uniti hanno congelato i beni del suo clan, e sono stati promessi fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portino alla sua cattura o al congelamento dei suoi beni. Nei dati trapelati, il signor Kinahan è elencato come proprietario di un ufficio di 115 metri quadrati nella torre Jumeirah Bay X3, a pochi minuti dalla spiaggia, acquistato tra la primavera 2017 e gennaio 2018.

Emergono anche altri profili sulfurei, come il ceco Tibor Bokor, direttore esecutivo di una borsa di criptovalute sanzionata dal Tesoro americano nel 2021, che ha tre appartamenti a Dubai, o l'ex avvocato e uomo d'affari slovacco Miroslav Vyboh, ricercato per corruzione. Possiede un appartamento di 2,7 milioni di dollari nell'emirato. Contattato, il signor Vyboh ha confermato, attraverso il suo avvocato, che possiede un appartamento a Dubai, acquistato nel 2017, ma che non ha mai avuto intenzione di viverci e che attualmente sta cercando di venderlo.

La lista include anche i nomi di diversi sospetti coinvolti nella frode "Cum-Ex", una truffa internazionale che è venuta alla luce a metà degli anni 2010 e ha danneggiato le finanze pubbliche di diversi paesi europei, tra cui Germania, Danimarca, Belgio e Francia.

Aprendo le porte al denaro del mondo, Dubai sta diventando un paradiso per i criminali? "L'approccio di Dubai al business e alla regolamentazione finanziaria, e al crimine finanziario straniero, è di non fare domande e non vedere alcun danno", ha scritto la ONG Tax Justice Network nel 2020. Quando è stato contattato dai partner dell'inchiesta, il governo di Dubai ha sostenuto che "gli EAU hanno un quadro normativo chiaro, che è in linea con le leggi e gli standard internazionali per combattere il crimine finanziario". La maggior parte delle personalità citate nell'articolo non ha risposto alle richieste del consorzio.

Un puro paradiso fiscale

La radiografia senza precedenti del settore immobiliare di Dubai, fornita dall'inchiesta "Dubai Uncovered", permette di rispondere a una domanda rimasta finora senza risposta: chi investe cosa e quanto nel più segreto degli emirati, un puro paradiso fiscale dove non esistono imposte sul reddito, sul capitale o sulle società?

I dati catastali ottenuti da C4ADS stimano il valore degli immobili di proprietà straniera a Dubai ad almeno 146 miliardi di dollari - una somma impressionante che rappresenta quasi un terzo del mercato immobiliare del regno.

Secondo i calcoli degli economisti di finanza offshore Gabriel Zucman e Annette Alstadsæter, che hanno anche analizzato i dati, almeno il 27% del patrimonio immobiliare di Dubai è di proprietà di stranieri. O anche di più, dato che il 7% dei proprietari elencati nel registro fondiario non poteva essere collegato a una nazionalità.

Queste somme colossali fanno dell'emirato di appena 3.885 chilometri quadrati e 3,3 milioni di abitanti uno dei più grandi centri immobiliari offshore del mondo. In effetti, questo importo è il doppio del valore degli appartamenti e delle case londinesi detenuti da non residenti, e persino superiore al valore totale di tutti i beni immobiliari francesi detenuti da non residenti (131 miliardi di dollari nel 2019).

"Questa è la prima volta che abbiamo informazioni così dettagliate sulla ricchezza immobiliare offshore", dice Zucman - ha lavorato in passato sugli scandali fiscali "SwissLeaks" o "Panama Papers", che erano a loro volta basati su conti nascosti in paradisi fiscali dietro società di comodo.

"Il rischio è che gli immobili a Dubai sostituiscano il conto svizzero come strategia di evasione fiscale o di occultamento di beni", dice il professore associato dell'Università della California a Berkeley, che dirige l'Osservatorio fiscale dell'Unione europea. Crede che questo richieda una reazione da parte dei regolatori, dato che il settore immobiliare non è coperto dallo scambio automatico di informazioni tra gli stati, la nuova pietra angolare della lotta globale contro l'evasione fiscale.

Mentre alcune nazionalità sono sovrarappresentate tra i proprietari di immobili a Dubai (come i cittadini indiani, che rappresentano il 20% del totale delle proprietà straniere), gli europei non sono esclusi. Da questa fuga di informazioni, ad esempio, emergono 3.256 francesi (sportivi, uomini d'affari, pezzi grossi, ecc.), proprietari di poco meno di 5.000 proprietà, con un valore medio di 400.000 dollari.

È impossibile dire, sulla base di questa fuga di dati, se il denaro utilizzato per investire possa essere stato evaso in Francia o se le proprietà soggette all'imposta sul patrimonio immobiliare siano state dichiarate o meno dai residenti fiscali francesi. Ma lo studio del caso norvegese, un paese dove i dati fiscali possono essere consultati da tutti, fa riflettere: secondo il lavoro degli economisti, il 70% della ricchezza detenuta dai norvegesi a Dubai non è stata dichiarata.